Há mais de uma maneira de gravar seu nome nos livros de história da Copa do Mundo. É claro que levar sua seleção à glória é a mais óbvia, mas existe um caminho distinto e extremamente disputado para alcançar o status de lenda — um caminho que recompensa o gênio individual puro em um esporte coletivo.

Embora o troféu da Copa do Mundo seja a maior ambição de qualquer time, a Chuteira de Ouro é a prova do instinto letal de um atacante no cenário mundial, mesmo que sua seleção não consiga conquistar o prêmio máximo.

É uma coroa que transforma meros atacantes em figuras lendárias, colocando-os em um panteão exclusivo ao lado de nomes como Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker e Miroslav Klose.

Este ano, uma nova safra de artilheiros de elite vem tentando escrever seus próprios capítulos nessa história gloriosa.

O vencedor da Chuteira de Ouro de 2022, Kylian Mbappé, chegou ao torneio com o objetivo de defender seu título e levar a França à terceira final consecutiva. Nomes como Lionel Messi, Harry Kane e Erling Haaland se interpuseram em seu caminho, exigindo um desempenho excepcional para que ele saísse vitorioso.

Aqui, o GOAL analisa os principais artilheiros no Canadá, no México e nos EUA após uma batalha épica pela Chuteira de Ouro.