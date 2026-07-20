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Messi Mbappe Haaland World Cup Golden boot 16:9GOAL
Peter McVitie,James Westwood e Chris Burton

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Classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026: Kylian Mbappé supera Lionel Messi e conquista o prêmio de artilheiro, fazendo história ao mesmo tempo

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Uzbequistão
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim, assim como a disputa pela prestigiosa Chuteira de Ouro — o prêmio concedido ao artilheiro do torneio. Com o torneio ampliado para 48 seleções chegando ao fim, após um mês de partidas emocionantes na América do Norte, qual estrela levou para casa o ilustre prêmio? Aqui, o GOAL lista os jogadores mais prolíficos do torneio.

Há mais de uma maneira de gravar seu nome nos livros de história da Copa do Mundo. É claro que levar sua seleção à glória é a mais óbvia, mas existe um caminho distinto e extremamente disputado para alcançar o status de lenda — um caminho que recompensa o gênio individual puro em um esporte coletivo.

Embora o troféu da Copa do Mundo seja a maior ambição de qualquer time, a Chuteira de Ouro é a prova do instinto letal de um atacante no cenário mundial, mesmo que sua seleção não consiga conquistar o prêmio máximo.

É uma coroa que transforma meros atacantes em figuras lendárias, colocando-os em um panteão exclusivo ao lado de nomes como Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker e Miroslav Klose.

Este ano, uma nova safra de artilheiros de elite vem tentando escrever seus próprios capítulos nessa história gloriosa.

O vencedor da Chuteira de Ouro de 2022, Kylian Mbappé, chegou ao torneio com o objetivo de defender seu título e levar a França à terceira final consecutiva. Nomes como Lionel Messi, Harry Kane e Erling Haaland se interpuseram em seu caminho, exigindo um desempenho excepcional para que ele saísse vitorioso.

Aqui, o GOAL analisa os principais artilheiros no Canadá, no México e nos EUA após uma batalha épica pela Chuteira de Ouro.

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Cristiano Ronaldo | Portugal | Três gols

    Depois de receber uma enxurrada de críticas antes do torneio e durante a estreia de Portugal no Grupo K, que terminou em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, Cristiano Ronaldo silenciou os céticos ao marcar dois gols na vitória por 5 a 0 sobre o Uzbequistão. O lendário atacante do Al-Nassr também balançou as redes na polêmica vitória sobre a Croácia nas oitavas de final, elevando sua contagem na Copa do Mundo para três gols.

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  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    25Charles De Ketelaere | Bélgica | Três gols

    O atacante da Atalanta, Charles De Ketelaere, não teve um início de Copa do Mundo muito promissor pela Bélgica. Depois de não conseguir marcar contra o Egito, ele ficou no banco durante o empate sem gols com o Irã. Ele também não marcou nas vitórias sobre a Nova Zelândia e o Senegal, antes de finalmente marcar dois gols contra os EUA e dar esperança aos Rode Duivels na derrota por 2 a 1 para a Espanha.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Jonathan David | Canadá | Três gols

    O atacante canadense Jonathan David passou por uma temporada difícil na Itália, na qual marcou apenas oito gols pela Juventus, mas alcançou o estrelato na Copa do Mundo com um hat-trick contra o Catar. A eliminação do país anfitrião às mãos do Marrocos nas oitavas de final, no entanto, significa que a participação de David no torneio chegou ao fim, com ele terminando com três gols.

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  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Ismael Saibari | Marrocos | Três gols

    Ismael Saibari, que está de mudança para o Bayern de Munique, começou a Copa do Mundo de 2026 com tudo, marcando com um chute habilidoso na estreia de Marrocos contra o Brasil, antes de marcar o gol da vitória na vitória apertada sobre a Escócia na segunda partida. Titular mais uma vez contra o Haiti, o atacante do PSV chegou a três gols em três partidas na vitória por 4 a 2 sobre o Haiti.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    22Yoane Wissa | República Democrática do Congo | Três gols

    Yoane Wissa passou por uma temporada de estreia desafiadora no Newcastle em 2025-26, mas continua sendo uma figura emblemática para sua seleção, a República Democrática do Congo. O ex-atacante do Brentford deu início à sua campanha na Copa do Mundo com um gol no empate em 1 a 1 com Portugal, antes de balançar as redes duas vezes na memorável vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão. No entanto, essa seria a última vez que ele marcaria gols, já que a Inglaterra derrotou a seleção africana nas oitavas de final.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Kai Havertz | Alemanha | Três gols

    Kai Havertz teve o melhor início possível na Copa do Mundo, marcando dois gols na goleada de 7 a 1 sobre o Curaçao, e a Alemanha acabou se classificando para as oitavas de final como líder do Grupo E. O jogador do Arsenal marcou seu terceiro gol no torneio na partida das oitavas de final contra o Paraguai, desviando para o gol um cruzamento perigoso de Florian Wirtz aos 54 minutos, empatando o jogo após o gol de abertura de Julio Enciso no primeiro tempo. Infelizmente para Havertz e seus companheiros, a Alemanha não conseguiu aproveitar aquele momento e acabou sendo eliminada em uma surpreendente derrota por 4 a 3 na disputa de pênaltis, com o ex-atacante do Chelsea errando sua cobrança de 12 jardas.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Raúl Jiménez | México | Três gols

    O craque do México, Raúl Jiménez, estreou-se na Copa do Mundo com um gol na vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul, dando aos co-anfitriões do torneio um início avassalador. O atacante do Wolverhampton aumentou sua contagem de gols na vitória sobre o Equador nas oitavas de final e, apesar de ter marcado o terceiro gol contra a Inglaterra nas quartas de final, isso não foi suficiente para ajudar sua seleção a avançar, já que o México perdeu por 3 a 2 para os Três Leões.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Folarin Balogun | Seleção Masculina dos EUA | Três gols

    O atacante da Seleção Masculina dos Estados Unidos (USMNT), Folarin Balogun, começou com o pé direito na Copa do Mundo, marcando dois gols na estreia do Grupo D contra o Paraguai — uma vitória esmagadora por 4 a 1 para os co-anfitriões do torneio. O atacante do Mônaco marcou mais um gol na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final, mas sua participação no torneio chegou ao fim, já que ele não conseguiu balançar as redes na derrota da seleção americana por 4 a 1 para a Bélgica.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    18Matheus Cunha | Brasil | Três gols

    O atacante do Manchester United, Matheus Cunha, substituiu Igor Thiago na escalação titular da Seleção Brasileira contra o Haiti, retribuindo a confiança depositada nele por Carlo Ancelotti com dois gols — o segundo, um chute fulminante no ângulo superior que não deu chances ao goleiro Johny Placide. O ex-atacante do Wolverhampton marcou mais um gol, após excelente jogada de Bruno Guimarães que lhe deu a assistência, na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, mas não conseguiu repetir o desempenho nas fases eliminatórias, quando o Brasil foi eliminado pela Noruega.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Elijah Just | Nova Zelândia | Três gols

    Como a seleção com a pior classificação no torneio, a Nova Zelândia sabia que teria um caminho difícil pela frente. A equipe foi eliminada na fase de grupos, após somar apenas um ponto em três partidas.

    Elijah Just contribuiu para isso, marcando dois gols no empate em 2 a 2 com o Irã. Ele também balançou as redes na derrota por 5 a 1 para a Bélgica — o que significa que ele marcou três dos quatro gols dos All Whites.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Brian Brobbey | Holanda | Três gols

    O atacante holandês Brian Brobbey assumiu a posição de camisa 9 nesta Copa do Mundo e retribuiu a confiança do técnico Ronald Koeman em duas ocasiões. Ele foi fundamental para levar a Oranje à vitória contra a Suécia na segunda partida da campanha, marcando mais um gol na vitória sobre a Tunísia que garantiu a liderança do grupo. No entanto, a jornada chegou ao fim depois disso, já que a Holanda foi eliminada nas oitavas de final pelo Marrocos.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    15Cody Gakpo | Holanda | Três gols

    Cody Gakpo teve uma atuação excelente na goleada da Holanda sobre a Suécia por 5 a 1 na fase de grupos, marcando dois gols memoráveis que praticamente garantiram a classificação da seleção para as oitavas de final. No entanto, os jogadores de Ronald Koeman foram surpreendidos pelo Marrocos em sua primeira partida da fase eliminatória, perdendo nos pênaltis após um empate em 1 a 1 ao final dos 120 minutos. Gakpo abriu o placar com uma bela finalização aos 71 minutos, mas o Marrocos reagiu com um gol de empate de Issa Diop nos acréscimos e acabou vencendo por 3 a 2 nos pênaltis.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Romelu Lukaku | Bélgica | Três gols

    Romelu Lukaku tem atuado principalmente como reserva de impacto na Copa do Mundo, marcando seu primeiro gol no torneio ao sair do banco na goleada de 5 a 1 sobre a Nova Zelândia. Ele marcou o segundo na vitória de virada no último suspiro contra o Senegal nas oitavas de final, antes de chegar ao terceiro, novamente saindo do banco, ao marcar o quarto gol na goleada de 4 a 1 de seu país sobre a seleção dos EUA.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    13Johan Manzambi | Suíça | Três gols

    O meio-campista do Freiburg, Johan Manzambi, teve uma atuação decisiva ao sair do banco, levando a Suíça à vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina em sua segunda partida da fase de grupos. A partida estava empatada em 0 a 0 antes da entrada de Manzambi, e o jogador de 20 anos abriu o placar de forma espetacular aos 74 minutos, mandando para o fundo da rede um voleio fulminante de primeira. A Bósnia ficou com 10 jogadores em campo momentos depois e acabou se rendendo, com Manzambi convertendo um passe de volta para marcar seu segundo gol e o terceiro da Suíça no último minuto do tempo regulamentar.

    Manzambi encerrou a fase de grupos com um gol na vitória da Suíça sobre o Catar, garantindo à equipe a classificação à frente do Canadá e da Bósnia-Herzegovina.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Deniz Undav | Alemanha | Três gols

    Deniz Undav ostenta uma média de gols impressionante pela Alemanha, com nove gols em apenas 13 partidas pela seleção. O atacante do Stuttgart desempenhou o papel de “super-reserva” na Copa do Mundo de 2026, saindo do banco para marcar um gol na goleada de 7 a 1 da Die Mannschaft sobre Curaçao. Ele deu continuidade a essa boa fase marcando dois gols decisivos contra a Costa do Marfim, embora agora volte para casa após a Alemanha ter sofrido uma eliminação surpreendente para o Paraguai nas oitavas de final.

  • 부카요 사카 (Bukayo Saka)Getty Images

    11Bukayo Saka | Inglaterra | Três gols

    O ponta do Arsenal chegou à Copa do Mundo de 2026 com uma lesão, o que acabou limitando sua participação. O campeão da Premier League ficou, muitas vezes, restrito a um papel de reserva. No entanto, ele ganhou vida ao conquistar a medalha de bronze na disputa pelo terceiro lugar.

    Tendo sido escalado desde o início, Saka marcou duas vezes antes do intervalo, enquanto a Inglaterra abria uma vantagem de 4 a 0. A equipe quase desmoronou no segundo tempo, mas conseguiu se manter à frente — com Saka convertendo um pênalti para completar seu hat-trick e se tornar apenas o quarto jogador dos Três Leões a marcar três gols na principal competição da FIFA.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    10Vinicius Júnior | Brasil | Quatro gols

    Depois de marcar com uma jogada espetacular na estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos, o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, chegou a dois gols em dois jogos ao empurrar a bola para o fundo da rede na vitória contundente da Seleção por 3 a 0 sobre o Haiti. E, tendo sido escalado como titular contra a Escócia, Vinícius elevou sua contagem para quatro gols no torneio com mais duas balas, levando seu país a uma confortável vitória por 3 a 0. Ele não conseguiu manter o ritmo nas eliminatórias, porém, não marcando na vitória sobre o Japão e ficando novamente sem gols quando a Seleção foi eliminada pela Noruega.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    9Julian Quinones | México | Quatro gols

    O jogador que superou Cristiano Ronaldo e Ivan Toney na disputa pela Chuteira de Ouro da Liga Profissional da Arábia Saudita na última temporada levou esse bom desempenho para a Copa do Mundo, enquanto o México buscava chegar longe na competição em casa. Julián Quiñones marcou duas vezes na fase de grupos, contra a África do Sul e a República Tcheca, ajudando o México a chegar às oitavas de final com o máximo de pontos. O atacante do Al-Qadsiah voltou a brilhar nas oitavas de final, quando sua finalização impressionante aos 22 minutos ajudou a garantir a vitória por 2 a 0 sobre o Equador; além disso, ele marcou com um voleio na derrota por 3 a 2 para a Inglaterra, encerrando o torneio com quatro gols marcados.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Ismaila Sarr | Senegal | Quatro gols

    Ismaila Sarr foi o destaque do Senegal na derrota por 3 a 2 para a Noruega, marcando duas vezes para manter a equipe na disputa. Em seguida, o Senegal não teve dificuldades contra o Iraque, com Sarr marcando o segundo dos cinco gols na impressionante vitória que levou a equipe às oitavas de final. Ele então colocou sua equipe em posição de vantagem contra a Bélgica com um belo chute que fez 2 a 0 no início do segundo tempo, embora um colapso no final da partida tenha levado a seleção africana a ser eliminada na fase das 32 equipes.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Mikel Oyarzabal | Espanha | Cinco gols

    Mikel Oyarzabal marcou duas vezes na goleada de 4 a 0 da Espanha sobre a Arábia Saudita na fase de grupos e repetiu a dose na vitória por 3 a 0 sobre a Áustria nas oitavas de final. O jogador da Real Sociedad abriu o placar para a La Roja e também marcou o terceiro gol daquela partida, realizando duas finalizações magníficas de primeira após receber passes de Marc Cucurella.

    A Espanha chegou à final, eliminando a França — favorita antes do torneio — por 2 a 0 nas semifinais, e Oyarzabal marcou o importantíssimo primeiro gol de pênalti.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Harry Kane | Inglaterra | Seis gols

    Depois de dar o pontapé inicial no torneio com dois gols contra a Croácia, Harry Kane ultrapassou Gary Lineker e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos de seu país nas fases finais da Copa do Mundo, com um gol de cabeça contra o Panamá. Como se isso não bastasse, ele acrescentou mais dois gols ao seu recorde com uma dupla decisiva, enquanto os Três Leões se recuperavam de um gol atrás para derrotar a República Democrática do Congo nas oitavas de final.

    Kane manteve a calma enquanto o caos se alastrava ao seu redor no confronto das oitavas de final entre a Inglaterra e o México, ao converter um pênalti e ajudar os Três Leões a conquistarem uma vitória disputada por 3 a 2 no Estádio Azteca.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ousmane Dembélé | França | Seis gols

    Depois de marcar o terceiro gol de sua equipe na vitória por 3 a 0 contra o Iraque, o vencedor da Bola de Ouro balançou as redes três vezes, encerrando a fase de grupos com uma vitória contundente sobre a Noruega. O hat-trick fulminante de Ousmane Dembélé no primeiro tempo o colocou diretamente no topo da lista dos artilheiros. Ele marcou seu quinto gol com a rede que selou a vitória por 2 a 0 contra o Marrocos nas quartas de final.

    O atacante do Paris Saint-Germain perdeu algumas chances na disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra, mas também balançou as redes com um chute de pé esquerdo que entrou no canto inferior do gol. Dembélé entrou entre os cinco primeiros na disputa pela Chuteira de Ouro graças às duas assistências que deu.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Noruega | Sete gols

    Erling Haaland marcou sua estreia na Copa do Mundo em grande estilo, marcando dois gols na impressionante goleada da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque. O artilheiro do Manchester City abriu o placar com um desvio no segundo poste antes de ampliar a vantagem ao aproveitar um erro grave do goleiro iraquiano, ajudando a Noruega a conquistar os três pontos em sua primeira participação na Copa do Mundo em 28 anos.

    A Noruega teve que se esforçar mais na segunda rodada contra o Senegal, mas mais dois gols de Haaland, incluindo um voleio de lado do pé que bateu na trave antes de entrar, ajudaram a equipe a garantir a vitória emocionante por 3 a 2. Seu craque, o camisa 9, voltou a brilhar ao enfrentar a Costa do Marfim nas oitavas de final, marcando o gol dramático da vitória aos 86 minutos.

    Sua notável sequência de gols pela seleção foi estendida para 14 partidas consecutivas ao ajudar a Noruega a surpreender o Brasil, com mais dois gols decisivos que derrotaram a Seleção e garantiram uma vaga histórica nas quartas de final.

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    3Jude Bellingham | Inglaterra | Sete gols

    Jude Bellingham ficou famoso por gritar “quem mais?” ao marcar um gol dramático pela Inglaterra na Euro 2024, e continua sendo uma figura emblemática para os Três Leões. Ele provou isso ao colocar a equipe novamente na frente no início do segundo tempo, quando a seleção comandada por Thomas Tuchel estreou na Copa do Mundo com uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia.

    Ele ainda abriu o placar em um confronto difícil contra o Panamá, antes de ser o protagonista no Estádio Azteca contra o México nas oitavas de final. Os dois gols rápidos de Bellingham naquela partida lançaram as bases para uma vitória épica por 3 a 2.

    Outra dupla de gols decisiva foi registrada no confronto das quartas de final da Inglaterra contra a Noruega — incluindo o gol da vitória na prorrogação —, com o “Galáctico” do Real Madrid provando mais uma vez que é um jogador para as grandes ocasiões.

    Bellingham saiu do banco para ajudar os Três Leões na disputa pelo terceiro lugar contra a França — quando a equipe corria o risco de desperdiçar uma vantagem de quatro gols no intervalo — e deu o toque final em uma emocionante vitória por 6 a 4. Ele se tornou o primeiro inglês a marcar sete gols em uma única edição da Copa do Mundo.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Lionel Messi | Argentina | Oito gols

    Lionel Messi disparou para o topo da tabela da Chuteira de Ouro após marcar um hat-trick impressionante na estreia da Argentina na fase de grupos contra a Argélia. O astro do Inter Miami impulsionou os atuais campeões à vitória por 3 a 0 e, com isso, igualou o recorde histórico de gols de Miroslav Klose ao marcar seu 16º gol em finais de Copa do Mundo.

    Depois de perder um pênalti no início da segunda partida da Argentina contra a Áustria, ele acertou um belíssimo chute para ultrapassar Klose e, nos acréscimos, chegou ao total de 18 gols. O maior jogador sul-americano de todos os tempos saiu do banco para marcar um gol de falta com muita habilidade na vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia e, em seguida, chegou a sete gols no torneio ao mandar a bola para o fundo da rede contra Cabo Verde nas oitavas de final.

    Seu oitavo gol em um torneio que quebrou todos os recordes foi marcado em um emocionante confronto nas oitavas de final contra o Egito, com Messi empatando para a Argentina — depois de estar perdendo por dois gols e ter perdido um pênalti no início da partida — antes de Enzo Fernández marcar o gol da vitória dramática. Ele registrou sua segunda assistência no torneio durante uma vitória dramática na prorrogação sobre a Suíça nas quartas de final, e mais duas assistências contra a Inglaterra nas semifinais o levaram a ultrapassar Mbappé na classificação por um breve momento.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Kylian Mbappé | França | Dez gols

    Kylian Mbappé marcou seus 13º e 14º gols em Copas do Mundo, enquanto a França conquistava uma vitória por 3 a 1 contra o Senegal na estreia no Grupo I. O craque do Real Madrid também fez história com seu magnífico chute de longa distância que selou a vitória nos acréscimos, ultrapassando Olivier Giroud como o maior artilheiro de todos os tempos da França.

    A França, em seguida, derrotou o Iraque por 3 a 0 em sua segunda partida da fase de grupos, e Mbappé acrescentou mais dois gols à sua contagem, garantindo a classificação dos campeões de 2018 para as oitavas de final. Ele então chegou a seis gols em apenas quatro partidas com mais dois gols na vitória da França por 3 a 0 sobre a Suécia nas oitavas de final, ultrapassando o ícone brasileiro Ronaldo como o maior artilheiro da fase eliminatória da Copa do Mundo (10).

    Mbappé provou ser o herói da França no confronto das oitavas de final contra o Paraguai, com um pênalti convertido com calma que decidiu a partida. Em seguida, ele deu a vantagem à sua equipe contra o Marrocos, levando-a às semifinais, mas sua jornada terminou ali, quando a França sofreu uma derrota humilhante por 2 a 0 para a Espanha.

    Mbappé, no entanto, ainda tinha pela frente a disputa pelo terceiro lugar e marcou dois gols em uma partida emocionante contra a Inglaterra, chegando à marca de dois dígitos no total de gols e ultrapassando Messi na tabela de artilheiros de todos os tempos — ao atingir 22 gols no total. O jogador de 27 anos se tornou o primeiro a conquistar duas Chuteiras de Ouro da Copa do Mundo.