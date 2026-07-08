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Hadi Habibinejad [Exclusive interview] - هادي حبيبي نجاد (حوار خاص)Kooora.com

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Jogador iraniano em entrevista ao Koora: Fomos eliminados da Copa do Mundo por culpa de alguém!

H. Habibinejad
Egito x República Islâmica do Irã
Egito
República Islâmica do Irã
Copa do Mundo
Bélgica x República Islâmica do Irã
Bélgica
República Islâmica do Irã x Nova Zelândia
Nova Zelândia
Argélia x Áustria
Argélia
Áustria
A. Beiranvand
M. Shobeir
R. Mahrez
M. Taremi
Irã
Egito
EUA
Bélgica
Nova Zelândia
Argélia
Áustria

Somos a seleção mais azarada da Copa do Mundo... e sofremos injustiças

Fomos afetados pela guerra com os Estados Unidos... e a FIFA não interveio para resolver nossos problemas

Sentimos grande decepção por termos perdido a vitória contra o Egito... e Shobier é o melhor jogador dos Faraós

Estávamos confiantes na classificação entre os três melhores... e Maher agiu com profissionalismo

Em todo grande torneio, há seleções que são eliminadas precocemente, mas suas histórias não terminam com o apito final. E entre os casos mais polêmicos da Copa do Mundo de 2026, destaca-se o que viveu a seleção iraniana, que saiu do torneio na fase de grupos sem sofrer nenhuma derrota, após empatar três vezes contra Nova Zelândia, Bélgica e Egito, antes de ver suas esperanças de classificação entre os melhores terceiros-colocados se dissiparem nos últimos instantes.

Embora a seleção iraniana tenha se agarrado às suas chances até o último suspiro, sua eliminação abriu as portas para uma ampla onda de polêmicas, que começou nos preparativos que antecederam o torneio, passando pela crise em torno dos vistos de entrada nos Estados Unidos em meio às tensões políticas, e chegando ao gol anulado contra o Egito, e o cenário dramático que decidiu a disputa entre os melhores terceiros colocados.

Nesta entrevista exclusiva à Koora, Hadi Habibi Nejad, meio-campista ofensivo da seleção iraniana — que integrou a delegação de seu país apesar de ter sido excluído da lista final no último momento —, fala sobre os bastidores do que a seleção viveu durante o torneio.

Habibi Nejad, de 30 anos, é um dos jogadores mais conhecidos do futebol iraniano, pois atua tanto como meia-armador quanto nas laterais do campo, destacando-se por suas habilidades e capacidade de criar jogadas com o pé esquerdo. Atualmente, ele joga pelo Jadramlu Ardakan, após várias passagens, sendo a mais notável delas pelo Tractor.

O jogador da seleção iraniana abordou os motivos da eliminação precoce e explicou por que considera que a seleção de seu país foi a mais azarada da Copa do Mundo. Ele também falou sobre o sentimento dos jogadores após a perda do sonho de classificação nos últimos minutos e comentou as declarações de Riyad Mahrez.

Habibi Nejad abordou o impacto das circunstâncias políticas e organizacionais na participação do Irã, em uma entrevista repleta de mensagens e que apresenta um relato de dentro do elenco iraniano sobre uma das participações mais polêmicas da seleção em toda a sua história. Segue o texto da entrevista:

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A seleção do Irã não sofreu nenhuma derrota na fase de grupos pela primeira vez em sua história e, mesmo assim, não se classificou. Na sua opinião, quais foram as razões para essa eliminação precoce?

    Acho que tivemos um desempenho muito bom em todas as partidas da fase de grupos e não ficamos atrás dos nossos adversários. Mas, na minha opinião, fomos muito prejudicados por não termos disputado partidas amistosas preparatórias suficientes antes do início da Copa do Mundo, o que se refletiu em nosso desempenho durante o torneio.

    • Publicidade

  • A seleção de Cabo Verde empatou três vezes com a mesma diferença de gols que a sua, mas se classificou em segundo lugar no grupo. Qual é o seu comentário?

    Cada time tem suas circunstâncias específicas; por isso, não acho que a comparação seja sempre justa. Mas, se eu tivesse que apontar o motivo principal, diria que a falta de sorte foi o maior problema que enfrentamos neste campeonato.

  • Se eu lhe pedisse para avaliar o desempenho da seleção iraniana na Copa do Mundo, que nota você daria, em uma escala de 0 a 10?

    Não sofremos nenhuma derrota nas nossas três partidas, além de termos marcado três gols que poderiam ter nos dado a vitória, além de outro gol contra o Egito que foi anulado por impedimento. Por isso, acho que merecemos uma nota 7 em 10.

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  • Você concorda comigo que o goleiro Ali Reza Piranhvand foi o melhor jogador do Irã no torneio?

    Ali Reza Piranvand esteve fantástico e fez uma grande atuação, mas não foi o único. Sinceramente, acho que todos os jogadores tiveram um desempenho excepcional e deram tudo de si em campo.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Você acha que vocês desperdiçaram uma vitória que estava ao alcance contra a Bélgica, depois que um jogador deles foi expulso no segundo tempo?

    Sim, foi uma grande oportunidade para nós, especialmente depois que o adversário ficou com um jogador a menos. Deveríamos ter aproveitado essas circunstâncias e conquistado a vitória, mas, infelizmente, tivemos que nos contentar com o empate.

  • Por que a seleção iraniana não conseguiu vencer o Egito, apesar de ter sido superior no segundo tempo?

    Não sei o motivo real, e até hoje ainda sentimos uma grande tristeza sempre que nos lembramos desse jogo. Na minha opinião, fomos a seleção mais azarada da Copa do Mundo.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um das autoridades iranianas entrou com uma ação judicial contra a FIFA, alegando que o gol anulado contra o Egito foi válido. O que você acha?

    Para ser sincero, não ouvi nada sobre essa reclamação, por isso não posso comentar sobre ela.

  • Quem foi o jogador que mais chamou sua atenção na seleção egípcia durante a partida?

    Acho que todos os jogadores da seleção egípcia fizeram uma boa partida, mas se eu tivesse que escolher um jogador, diria que o goleiro Mustafa Shubair foi o melhor deles.

  • Se quiséssemos dar um título para a partida entre o Egito e o Irã, o que poderíamos dizer?

    Acho que o melhor título para essa partida é “A Partida dos Irmãos”, irmãos se enfrentando.

  • Vocês passaram 24 horas difíceis, entre o gol anulado contra o Egito e a emoção dos últimos minutos da partida entre a Argélia e a Áustria. Descreva para nós os bastidores desses dois momentos no campo de treinamento da seleção iraniana.

    Estávamos totalmente confiantes de que nos classificaríamos entre as melhores seleções que ficaram em terceiro lugar, mas o terceiro gol que a Áustria marcou contra a Argélia mudou tudo em questão de segundos. Foi um grande choque para nós, e acho que tivemos muito azar.

  • Alguns falaram sobre a possibilidade de haver um acordo tácito entre a Argélia e a Áustria para empatarem, a fim de que ambas se classificassem. Você acha que o Irã foi eliminado da Copa do Mundo por causa de uma conspiração?

    Sem comentários.

  • O que você achou das declarações de Riyad Mahrez, astro da Argélia, de que ele “foi obrigado” a marcar o terceiro gol porque se viu diante do gol?

    Acho que ele agiu como um jogador profissional, e sua atitude foi profissional. Riyad Mahrez é um grande jogador.

  • O que você acha do novo formato da Copa do Mundo após o aumento do número de seleções?

    Acho que o novo formato é ótimo, pois dá a um número maior de países a oportunidade de participar e permite que um público maior tenha o prazer de ver suas seleções nacionais na Copa do Mundo.

  • A equipe foi afetada pela polêmica em torno da possibilidade de desistência do campeonato em meio à guerra com os Estados Unidos da América?

    Sim, havia uma situação de guerra, e em circunstâncias como essas tudo poderia acontecer; por isso, é natural que isso tenha tido um impacto.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Até que ponto a seleção iraniana foi afetada pelo fato de só ter obtido os vistos de entrada nos Estados Unidos nos dias dos jogos?

    Acho que não fomos tratados com o profissionalismo que a seleção iraniana merece, e a Federação Internacional de Futebol deveria ter intervindo para resolver esse problema desde o início.

  • Você acha que vocês foram injustiçados em comparação com as demais seleções nesse aspecto organizacional?

    Sim, em grande medida.

  • Mahdi Taremi disse que a FIFA e as autoridades americanas queriam excluir o Irã. Você acha que foram eliminados por ação de terceiros?

    Sim, é isso que sentimos. Mehdi Taremi é o capitão da seleção iraniana, e confio no que ele diz; acredito que o que ele afirmou é verdade.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Você tem mais alguma coisa a acrescentar?

    Só espero que a Copa do Mundo seja sempre um torneio repleto dos momentos mais bonitos e que traga felicidade e alegria a todos os povos do mundo.