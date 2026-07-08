Jogador iraniano em entrevista ao Koora: Fomos eliminados da Copa do Mundo por culpa de alguém!

Somos a seleção mais azarada da Copa do Mundo... e sofremos injustiças

Fomos afetados pela guerra com os Estados Unidos... e a FIFA não interveio para resolver nossos problemas

Sentimos grande decepção por termos perdido a vitória contra o Egito... e Shobier é o melhor jogador dos Faraós

Estávamos confiantes na classificação entre os três melhores... e Maher agiu com profissionalismo

Em todo grande torneio, há seleções que são eliminadas precocemente, mas suas histórias não terminam com o apito final. E entre os casos mais polêmicos da Copa do Mundo de 2026, destaca-se o que viveu a seleção iraniana, que saiu do torneio na fase de grupos sem sofrer nenhuma derrota, após empatar três vezes contra Nova Zelândia, Bélgica e Egito, antes de ver suas esperanças de classificação entre os melhores terceiros-colocados se dissiparem nos últimos instantes.

Embora a seleção iraniana tenha se agarrado às suas chances até o último suspiro, sua eliminação abriu as portas para uma ampla onda de polêmicas, que começou nos preparativos que antecederam o torneio, passando pela crise em torno dos vistos de entrada nos Estados Unidos em meio às tensões políticas, e chegando ao gol anulado contra o Egito, e o cenário dramático que decidiu a disputa entre os melhores terceiros colocados.

Nesta entrevista exclusiva à Koora, Hadi Habibi Nejad, meio-campista ofensivo da seleção iraniana — que integrou a delegação de seu país apesar de ter sido excluído da lista final no último momento —, fala sobre os bastidores do que a seleção viveu durante o torneio.

Habibi Nejad, de 30 anos, é um dos jogadores mais conhecidos do futebol iraniano, pois atua tanto como meia-armador quanto nas laterais do campo, destacando-se por suas habilidades e capacidade de criar jogadas com o pé esquerdo. Atualmente, ele joga pelo Jadramlu Ardakan, após várias passagens, sendo a mais notável delas pelo Tractor.

O jogador da seleção iraniana abordou os motivos da eliminação precoce e explicou por que considera que a seleção de seu país foi a mais azarada da Copa do Mundo. Ele também falou sobre o sentimento dos jogadores após a perda do sonho de classificação nos últimos minutos e comentou as declarações de Riyad Mahrez.

Habibi Nejad abordou o impacto das circunstâncias políticas e organizacionais na participação do Irã, em uma entrevista repleta de mensagens e que apresenta um relato de dentro do elenco iraniano sobre uma das participações mais polêmicas da seleção em toda a sua história. Segue o texto da entrevista: