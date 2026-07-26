A Juventus entrou na corrida pela contratação da estrela da seleção de Inglaterra, que apresentou um nível notável durante o último Campeonato do Mundo.

John Stones tornou-se jogador livre após a sua notável participação com a seleção inglesa no Campeonato do Mundo, algo que despertou o interesse de vários clubes na sua procura por reforçar as suas linhas defensivas durante o atual período de transferências.

A disponibilidade do jogador para uma contratação gratuita surgiu após o fim do seu contrato com o Manchester City e, apesar da escassez de participações na temporada passada, as suas ações subiram de forma notável depois do seu forte desempenho com a seleção dos "Três Leões" no Mundial.

Segundo o jornal "The Sun", John Stones manteve conversações com a Juventus sobre uma possível transferência para o estrangeiro depois de deixar o Manchester City.

Stones, de 32 anos, tornou-se jogador livre após ter terminado um período extraordinário de dez anos com o Manchester City, onde conquistou seis títulos da Premier League, três títulos da Taça de Inglaterra, três títulos da Taça da Liga e a Liga dos Campeões.

O central recebeu propostas de vários grandes clubes durante o período de transferências de verão depois de ter disputado cinco jogos internacionais com a seleção de Inglaterra durante o Campeonato do Mundo deste ano.

O nome do defesa versátil foi associado a clubes como Arsenal, Chelsea, Inter de Milão e o seu antigo clube, o Everton.

Mas, segundo o especialista em transferências Gianluca Di Marzio, a Juventus é o único clube que contactou o entorno de John Stones.

A Juventus procura reforçar a sua linha defensiva, já que pretende competir com força na próxima temporada.

A Juventus sofreu uma temporada dececionante, tendo terminado no sexto lugar da classificação e falhado o apuramento para a Liga dos Campeões, mas na próxima temporada terá de contentar-se com a Liga Europa.