O técnico da Juventus, Luciano Spalletti, fez uma declaração bombástica sobre a possível transferência de Emi Martinez, enquanto as especulações sobre o futuro do goleiro do Aston Villa ganham força

Após a vitória em um amistoso de pré-temporada no domingo, Spalletti se pronunciou sobre os rumores crescentes que ligam a Juventus a uma possível contratação de Martinez. Segundo o *La Gazzetta dello Sport*, Spalletti deu a entender claramente que Martinez está buscando ativamente uma transferência.

Spalletti disse aos repórteres: “Dibu Martinez? Ele é um goleiro que quer mudar de time, e estamos buscando competitividade, mas, no momento, temos dois...” Isso contradiz a posição oficial do Aston Villa, que contratou Martinez do Arsenal por € 17,4 milhões em 2020.

Desde que chegou ao Aston Villa, Martinez disputou 256 partidas e registrou 80 jogos sem sofrer gols, tendo conquistado recentemente a Liga Europa na temporada 25-26. Seu contrato vai até 2029, mas parece que a Juve não desistirá de tentá-lo contratar.







