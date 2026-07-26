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O técnico da Juventus, Luciano Spalletti, fez uma declaração bombástica sobre a possível transferência de Emi Martinez, enquanto as especulações sobre o futuro do goleiro do Aston Villa ganham força
Spalletti faz declaração sobre transferências
Após a vitória em um amistoso de pré-temporada no domingo, Spalletti se pronunciou sobre os rumores crescentes que ligam a Juventus a uma possível contratação de Martinez. Segundo o *La Gazzetta dello Sport*, Spalletti deu a entender claramente que Martinez está buscando ativamente uma transferência.
Spalletti disse aos repórteres: “Dibu Martinez? Ele é um goleiro que quer mudar de time, e estamos buscando competitividade, mas, no momento, temos dois...” Isso contradiz a posição oficial do Aston Villa, que contratou Martinez do Arsenal por € 17,4 milhões em 2020.
Desde que chegou ao Aston Villa, Martinez disputou 256 partidas e registrou 80 jogos sem sofrer gols, tendo conquistado recentemente a Liga Europa na temporada 25-26. Seu contrato vai até 2029, mas parece que a Juve não desistirá de tentá-lo contratar.
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A Juventus avalia opções de transferência
O diretor executivo da Juventus, Giovanni Carnevali, também confirmou que o clube está acompanhando a situação, antes de Martinez passar pela decepção da final da Copa do Mundo com a Argentina contra a Espanha.
Carnevali explicou: “Martínez está jogando (na Copa do Mundo), então temos que esperar para ver. Ele é um goleiro que nos interessa. No entanto, reitero o que disse anteriormente a respeito da Juventus: pode haver muitas oportunidades. Precisamos avaliar as coisas com cuidado, especialmente neste momento, já que as avaliações de alguns jogadores estão excessivamente altas — valores irrealistas.”
Martínez soma 67 partidas pela seleção argentina e possui um impressionante palmarés, incluindo a Copa do Mundo de 2022 e dois títulos da Copa América, o que consolida sua alta avaliação.
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O Villa mantém firme sua posição em relação ao goleiro
Apesar dos rumores vindos da Itália, o Aston Villa continua firme na decisão de manter Martinez, que foi eleito o Jogador do Ano do clube em 2024. Damian Vidagany, diretor de operações de futebol do Aston Villa, já havia descartado qualquer possibilidade de uma saída iminente.
Vidagany declarou: “O futuro do goleiro está definido, ele vai ficar conosco e não temos nenhuma intenção de deixá-lo sair neste verão. A equipe precisa de seu empenho e de sua vasta experiência, e ele é um elemento muito importante em nosso projeto para a próxima temporada. Todas as notícias publicadas pela mídia sobre sua saída para a Juventus não refletem a verdadeira posição do clube. Martinez é um jogador muito importante para nós, e esperamos que ele continue apresentando seu excelente desempenho ao lado de seus companheiros de equipe.”
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O que vem a seguir para Martinez?
O Aston Villa se concentrará em reintegrar Martinez ao elenco para a próxima temporada nacional, assim que ele retornar das férias de verão. Como o Aston Villa mantém uma postura firme em relação a Martinez, a Juventus deve decidir se vai testar essa determinação com uma oferta oficial substancial ou se vai buscar alvos alternativos. As próximas semanas determinarão se essa saga de transferência vai se intensificar ainda mais antes do fechamento da janela de transferências.
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