Maldini estuda decisão difícil após crise política de Pirlo

Paolo Maldini, diretor desportivo da Federação Italiana, poderá ponderar deixar o cargo, caso falhe a nomeação de Andrea Pirlo como treinador da Azzurra.

O jornal "La Gazzetta dello Sport" referiu que Maldini é sempre reconhecido pela sua personalidade forte e determinada, algo que provou repetidamente ao longo da sua carreira dentro e fora dos relvados.

Depois do fracasso da tentativa de contratar Pep Guardiola, o diretor desportivo Paolo Maldini e o assessor Leonardo tinham proposto apenas um nome para relançar a seleção italiana: Pirlo.

No momento em que o anúncio oficial parecia iminente, a questão transformou-se num assunto político, devido às ligações de Pirlo à empresa de apostas russa "Fonbet".

Além disso, a relação de Pirlo com o empresário russo Sergei Lomakin abriu algo semelhante a um caso nacional, uma questão difícil de ultrapassar.

O jornal salientou: "Este cenário não era algo para que Paolo Maldini estivesse certamente preparado, pois o alvoroço gerado nas últimas horas deixou-o num estado de perplexidade".

E se Maldini tinha de garantir a competência de Pirlo do ponto de vista técnico, algo que se enquadra inteiramente nas suas responsabilidades, vê-se agora obrigado a justificar a sua escolha perante um mundo que lhe é totalmente estranho: o mundo da política.

A ideia que começou a infiltrar-se na mente de muitos, e talvez também na de Maldini, é que a recusa política de Pirlo poderá ser apenas um pretexto para contornar a decisão tomada pelo diretor desportivo da Federação Italiana de Futebol.