Como Cristiano Ronaldo, o “garante de gols”, equilibra trabalho e lazer, enquanto um ex-companheiro de equipe da Juventus revela como é CR7 nos bastidores

O jogador de 33 anos também detalhou as circunstâncias que envolveram sua transferência inicial do Bayern de Munique para Turim, em 2017.

Costa relembrou: “Foi uma negociação rápida, mas já vinha sendo discutida há algum tempo. Agnelli e Paratici conversaram comigo logo após a partida da Liga dos Campeões de 2016 entre a Juve e o Bayern de Munique. Depois, fui para a Austrália com o Alex Sandro para disputar um amistoso contra o Brasil. Ele tinha ouvido dizer que a Inter queria me trazer para a Itália, e eu sabia que eles estavam interessados. Então, o Alex Sandro me perguntou: ‘Você viria para a Juve?’ Eu nunca tive dúvidas, principalmente porque teria jogado menos com o Ancelotti no Bayern de Munique; o técnico tinha sido muito claro comigo. Então, o Paratici me ligou e tudo aconteceu muito rápido, mas, afinal, quando a Juve te chama, você não pode dizer não.”



