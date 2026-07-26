AFP
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Como Cristiano Ronaldo, o “garante de gols”, equilibra trabalho e lazer, enquanto um ex-companheiro de equipe da Juventus revela como é CR7 nos bastidores
A vida ao lado da “máquina” portuguesa
Ao refletir sobre sua passagem pelo Allianz Stadium, Costa ofereceu uma visão fascinante sobre a realidade cotidiana de dividir o vestiário com um dos maiores jogadores da história do esporte. Ao falar sobre Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, Costa explicou como o experiente atacante simplificava o jogo para todos ao seu redor.
“Por quase 15 anos, ele já era uma garantia de gols. Era um jogador muito fácil de lidar: brincava bastante na hora certa, mas em campo era uma máquina. Estou muito feliz por ter tido a oportunidade de jogar com ele. Foi, sem dúvida, uma grande sorte”, disse Costa aoTuttosport.
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Escolher a Juventus em vez do Inter
O jogador de 33 anos também detalhou as circunstâncias que envolveram sua transferência inicial do Bayern de Munique para Turim, em 2017.
Costa relembrou: “Foi uma negociação rápida, mas já vinha sendo discutida há algum tempo. Agnelli e Paratici conversaram comigo logo após a partida da Liga dos Campeões de 2016 entre a Juve e o Bayern de Munique. Depois, fui para a Austrália com o Alex Sandro para disputar um amistoso contra o Brasil. Ele tinha ouvido dizer que a Inter queria me trazer para a Itália, e eu sabia que eles estavam interessados. Então, o Alex Sandro me perguntou: ‘Você viria para a Juve?’ Eu nunca tive dúvidas, principalmente porque teria jogado menos com o Ancelotti no Bayern de Munique; o técnico tinha sido muito claro comigo. Então, o Paratici me ligou e tudo aconteceu muito rápido, mas, afinal, quando a Juve te chama, você não pode dizer não.”
O impacto de Allegri
A integração do brasileiro no futebol italiano não foi imediata, exigindo um período de adaptação sob o olhar atento de Massimiliano Allegri.
“No começo, fiquei um tempo no banco, depois ele me colocou em campo quando eu já entendia o futebol italiano”, disse Costa. “Eu me encontrei e me apaixonei pela Itália, e meus companheiros de time também me apoiaram muito. Allegri me fez entender que, para jogar, eu precisava estar sempre atento, nunca perder o foco; ele foi fundamental para mudar minha mentalidade.”
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A evolução do papel de Ronaldo no clube e na seleção
Douglas Costa agora joga nos Emirados Árabes Unidos pelo Al-Ittifaq, enquanto Ronaldo continua sendo um artilheiro prolífico na Liga Profissional da Arábia Saudita, pelo Al-Nassr. No entanto, surgiram dúvidas sobre a permanência de Ronaldo na seleção de Portugal. Acontecimentos recentes sugerem que o lendário atacante talvez precise ajustar suas expectativas, à medida que uma nova era se inicia sob o comando de Jorge Jesus.
Ronaldo marcou apenas três gols pela seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, quando a equipe sofreu uma dolorosa eliminação nas oitavas de final, e críticos sugeriram que ele deve ser relegado ao banco de reservas, já que a seleção se prepara para o Campeonato Europeu daqui a dois anos.
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