Emiliano Martínez, guarda-redes da Argentina, passou uma semana das suas férias de verão a tentar assimilar a derrota na final do Campeonato do Mundo diante da Espanha.

Martínez, de 33 anos, tinha afirmado numa entrevista anterior que se retiraria do futebol profissional caso conseguisse vencer novamente o Campeonato do Mundo, pois considera que superar tal feito seria algo impossível.

Antes do confronto com a seleção espanhola, não estava tão claro assim quanto ao futuro de Dibu, mas depois da derrota na final, já não restam dúvidas sobre o assunto.

O jornal "Mundo Deportivo" referiu que Martínez tem contrato com o Aston Villa que se estende até 2029, mas o seu nome foi fortemente associado a uma saída no verão passado, e tudo indica que a situação se voltará a repetir este ano.

É sabido há já algum tempo que a Juventus está interessada em contratá-lo, mas Luciano Spalletti, treinador da Juventus, foi mais longe após a vitória no jogo amigável frente ao Standard Liège.

Spalletti afirmou: "Martínez é um guarda-redes fantástico, e quer sair este verão. Estamos interessados em contratá-lo, porque procuramos concorrência na posição de guarda-redes, apesar de termos atualmente dois guardiões, Di Gregorio e Perin".

Fica agora a pergunta: irá o guarda-redes argentino optar por continuar no Aston Villa, que vai disputar a Liga dos Campeões, ou preferirá abraçar um novo desafio na Juventus e tentar ajudá-la a regressar aos pódios de conquistas, mesmo que isso seja através da participação na Liga Europa?