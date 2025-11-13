Oliver Maywurm

Correspondente de futebol alemão e europeu

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio:

Cresci perto da bela Trier, a cidade mais antiga da Alemanha. Após estudar Letras Alemãs, fiz um estágio na GOAL e me saí bem o suficiente para logo depois fazer meu treinamento em Munique. Desde 2017, trabalho como editor na GOAL e SPOX.

⚽ Como comecei no futebol:

Pelo que me lembro, o jovem Lars Ricken, em meados dos anos 90, foi o primeiro herói da minha infância. A vitória da Alemanha na Euro 1996, o primeiro grande torneio que acompanhei conscientemente, consolidou meu amor pelo futebol desde então.

🎯 Principais atividades no trabalho:

Pesquisar e escrever notícias (principalmente de transferências)

Delegar artigos de SEO

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

O gol de ouro de Oliver Bierhoff na final da Euro 1996, o gol decisivo de Mario Götze na final da Copa do Mundo 2014. E menos óbvio, mas igualmente importante: Aos sete anos, vivenciar no estádio como nosso Eintracht Trier eliminou primeiro o campeão da UEFA, Schalke, e depois o campeão da Champions League, Borussia Dortmund, na DFB-Pokal.