Kahn admite que Bayern cogitou contratar Cristiano Ronaldo

Na última janela de transferências, a equipe alemã foi considerada como um possível destino para CR7

O chefe do conselho do Bayern, Oliver Kahn, confirmou que o time de Munique realmente tratou o assunto de Cristiano Ronaldo pelo menos brevemente na última janela.

"Discutimos brevemente sobre Ronaldo no Bayern e provavelmente no Dortmund também", revelou Kahn no Sport Bild."Também vemos a Bundesliga como um todo. Claro, superestrelas como Ronaldo são um fator importante para atrair a atenção para a liga. Ele é um dos maiores da última década", revelou.

No entanto, todos os possíveis pensamentos de um possível compromisso com CR7 foram "rapidamente descartados", continuou Kahn.

Cristiano Ronaldo ainda quer deixar o United?

imago images

Cristiano Ronaldo queria deixar o Manchester United antes da temporada, além do Bayern de Munique, ele também foi associado ao Borussia Dortmund e vários outros grandes clubes europeus. No entanto, o português de 37 anos acabou por ficar no Manchester, onde o seu contrato expira após esta temporada.

Uma despedida dos Red Devils em 2023 é, portanto, muito provável, mas CR7 pode mudar de clube já em janeiro. Especula-se que o técnico do United, Erik ten Hag, reconsiderou a permanência do craque e agora está aberto à saída do atleta, de acordo com o "Telegraph".