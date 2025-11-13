Para Xavi, ele era "o melhor" de uma geração de ouro: hoje quase ninguém se lembra da revelação do Barcelona que não deslanchou

Xavi Hernandez é um dos maiores jogadores da história. Ele não apenas ganhou incríveis 33 títulos, mas também ajudou a moldar um dos estilos de jogo mais bem-sucedidos e revolucionários no futebol moderno. Ele foi o rosto de uma geração que, já agora, poucos anos após o auge de sua carreira, possui o status de lenda viva.
Ele jogou ao lado de artistas como Lionel Messi e Andres Iniesta. E ainda assim, Xavi, que como treinador ainda não conseguiu alcançar a mesma glória de sua carreira como jogador, ao ser perguntado sobre o melhor meio-campista, menciona outro: "O realmente bom era Mario Rosas. Ele foi o melhor da minha geração." Mesmo que ele tenha revisado essa declaração de 2009, mais tarde, nomeando Messi e Iniesta como os melhores companheiros de equipe, isso levanta uma questão: Mario quem?
Este artigo foi publicado pela primeira vez em 2017 e agora foi revisado.
