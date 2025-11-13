Para Xavi, ele era "o melhor" de uma geração de ouro: hoje quase ninguém se lembra da revelação do Barcelona que não deslanchou

Mario Rosas nasceu, assim como Xavi, em 1980. Ele cresceu sob o sol andaluz em Málaga, o futebol era a primeira coisa que ele pegava de manhã e a última que tocava antes de dormir à noite. E como ele conseguia tocar o objeto de desejo de milhares. Ele sempre foi um dos menores – e ainda assim melhor do que todos juntos. Rosas, que como adulto mediria apenas 1,67 metros, era o que hoje chamamos de "talento excepcional".

E ele teve sorte, pois a mais de 900 quilômetros de distância, na costa da Catalunha, alguns homens decidiram revolucionar o futebol. Liderados por Johan Cruyff, construíram, baseando-se no sistema do Ajax, uma academia que visava formar o maior número possível de jogadores de alta qualidade. A novidade: o que importava era apenas o futebol e não, por exemplo, a estatura física. Algo que beneficiou Xavi, Messi e Iniesta, que talvez fossem descartados em outros lugares devido ao seu tamanho. Mario Rosas estava neste grupo.

Em 1994 ele foi descoberto e se transferiu, aos 14 anos, para o Barcelona. Lá, ficaram admirados com este pequeno armador com qualidades incríveis. Ele amadureceu, moldado pelo futebol de passe curto, tornando-se um dos maiores talentos da Europa, de quem até os especialistas esperavam grandes feitos.

Em 1998, sete dias antes de seu 18º aniversário, ele teve a chance de estrear sob o comando de Louis van Gaal. Embora o jogo insignificante contra o Salamanca tenha sido perdido por 4 a 1, ninguém duvidava que aquele seria apenas um de muitos outros jogos de Rosas.