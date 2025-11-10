"Cada vitória contra o Real Madrid é simbólica": como Gerard Piqué se tornou uma figura que vai muito além do futebol

"Foi o jogo mais difícil", disse Gerard Piqué após uma vitória aparentemente tranquila por 3 a 0 do Barcelona sobre o Las Palmas. Mas o que tornou aquela partida tão difícil para Piqué foi o dia em que ela aconteceu. Na tarde de 1º de outubro de 2017, o ex-zagueiro espanhol tinha muito mais em mente do que apenas futebol.

Naquele domingo, Piqué pensava em algo ainda mais importante para ele: o referendo que buscava garantir a independência da Catalunha em relação à Espanha, no qual ele havia votado algumas horas antes. "Foi um dia difícil. Eu sou e me sinto catalão, hoje mais do que nunca. Estou orgulhoso do comportamento das pessoas na Catalunha. Votar é um direito que deve ser defendido", declarou Piqué, emocionado.

A partida contra o Las Palmas foi disputada com portões fechados por precaução, e o imenso Camp Nou estava vazio. Do lado de fora, cenas dramáticas se desenrolavam, enquanto a polícia espanhola intervinha, em parte de forma violenta, contra o referendo.