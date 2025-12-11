Repórter de futebol inglês, americano e escocês

Eu entrei para a Footballco em junho de 2022, depois de trabalhar cinco anos na Reach PLC.

Desde criança, sempre fui louco por futebol, e minha paixão pelo jogo remonta a quando me lembro. Entre amigos e familiares, sou conhecido por ter um conhecimento entediante e enciclopédico sobre os jogos do Liverpool, incluindo placares e artilheiros.

Nascido em 1989, passei a maior parte da minha infância (e além) assistindo ao Manchester United de Ferguson dominar o futebol inglês. Nos poucos jogos que assisti, raramente vi o Liverpool vencer. Meu primeiro jogo foi Liverpool 0 Ipswich 1, em 1995.

Hoje, compartilho um ingresso de temporada em Anfield. Os fantasmas da infância foram deixados para trás. Tive o privilégio de acompanhar nossa ascensão sob Jürgen Klopp e estive no estádio quando conquistamos nosso 20º título da liga em maio de 2025. Arne Slot nos representando, nós carecas, lá fora.

Meu XI de todos os tempos

GOL: Alisson Becker

DEF: Alexander-Arnold, Van Dijk, Hyypiä, Robertson

MEI: Alonso, Gerrard

ATA: Salah, Suárez, Mané, Fowler

Me envie um e-mail para neil.bennett@footballco.com

Siga-me no LinkedIn aqui.