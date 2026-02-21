Como assistir ao jogo de hoje entre Vancouver Whitecaps e Real Salt Lake da Major League Soccer: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Vancouver Whitecaps x Real Salt Lake, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

A abertura da temporada no BC Place é mais do que apenas o pontapé inicial; é um evento marcante, já que o Vancouver Whitecaps comemora sua 500ª partida na temporada regular da MLS. O Caps entra em 2026 em um momento histórico, após uma campanha em 2025 que o levou às finais da MLS Cup e da Concacaf Champions Cup. Sob o comando do técnico Jesper Sørensen, o time manteve seu núcleo de estrelas, liderado pelo lendário alemão Thomas Müller e pelo atacante All-Star Brian White. Com vários jogadores como Tristan Blackmon e Sebastian Berhalter disputando vagas na seleção americana para a Copa do Mundo, espera-se que a intensidade em Vancouver seja altíssima desde o apito inicial.

Getty Images

A abertura da temporada no BC Place é mais do que apenas o pontapé inicial; é um evento marcante, já que o Vancouver Whitecaps comemora sua 500ª partida na temporada regular da MLS. O Caps entra em 2026 em um momento histórico, após uma campanha em 2025 que o levou às finais da MLS Cup e da Concacaf Champions Cup. Sob o comando do técnico Jesper Sørensen, o time manteve seu núcleo de estrelas, liderado pelo lendário alemão Thomas Müller e pelo atacante All-Star Brian White. Com vários jogadores como Tristan Blackmon e Sebastian Berhalter disputando vagas na seleção americana para a Copa do Mundo, espera-se que a intensidade em Vancouver seja altíssima desde o apito inicial.

Hora do pontapé inicial de Vancouver Whitecaps x Real Salt Lake

Major League Soccer - Major League Soccer BC Place

O jogo de hoje entre Vancouver Whitecaps e Real Salt Lake terá início às 22 de fevereiro de 2026, às 00:30.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Vancouver Whitecaps x Real Salt Lake Provável escalação Reservas Técnico J. Soerensen Provável escalação Reservas Técnico P. Mastroeni

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro frente a frente

A rivalidade histórica entre o Vancouver Whitecaps e o Real Salt Lake é definida por um nível quase assustador de paridade. Às vésperas desta estreia em 2026, o histórico da temporada regular está empatado, com ambos os clubes tendo conquistado 15 vitórias cada e 5 empates. Embora a série tenha estado equilibrada na última década, Vancouver mantém o ímpeto recente após vencer a série da temporada em 2025. O último encontro entre os dois times, em maio, foi clássico, com uma emocionante vitória por 3 a 2 do Caps no America First Field, com destaque para os dois gols de Brian White e um golaço de Pedro Vite aos 90 minutos.

Os torcedores devem se preparar para gols, já que este confronto se tornou um dos mais confiáveis da liga em termos de “ambas as equipes marcarem”, com gols em ambos os lados em nove encontros consecutivos. Historicamente, o BC Place tem sido uma fortaleza para o Whitecaps, mas o Real Salt Lake frequentemente desempenhou o papel de spoiler, incluindo uma vitória surpreendente por 2 a 1 em Vancouver durante a temporada de 2024. Com o 'Caps comemorando sua 500ª partida na MLS e o RSL buscando vingança pelas derrotas de 2025, este confronto direto tem um peso emocional e competitivo significativo para a temporada que se aproxima.

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Vancouver Whitecaps x Real Salt Lake hoje

NordVPN

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes , seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: