Wolverhampton x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Manchester United viaja para West Midlands para encarar um Wolverhampton em crise, atualmente na lanterna do Campeonato Inglês, na próxima segunda-feira (8). A partida será disputada no Molineux, às 17h de Brasília, pela 15ª rodada da competição.

Para os anfitriões, a recente chegada do técnico Rob Edwards pouco fez para solucionar os problemas. Desde que assumiu o comando, o Wolverhampton sofreu três derrotas consecutivas — contra Crystal Palace, Aston Villa e Nottingham Forest. A 12 pontos da zona de segurança, o principal problema da equipe nesta temporada tem sido o ataque ineficaz, que marca, em média, apenas um gol a cada dois jogos. Somado a isso, os Wolves possuem a pior defesa do campeonato, com 29 gols sofridos em 14 partidas — uma combinação que aponta diretamente para o rebaixamento.

A frustração e o desencanto da torcida dos Wolves também encontram eco no lado visitante. O grande problema do Manchester United na Premier League até aqui tem sido a falta de consistência. A euforia por uma vitória convincente fora de casa sobre o Crystal Palace foi rapidamente ofuscada por um empate apático por 1 a 1 em Old Trafford diante do West Ham. Isso levou Ruben Amorim a convocar uma reunião interna com o elenco após ver parte da torcida vaiar o time. Apesar da crescente pressão sobre o treinador, o United segue a uma distância administrável da zona de classificação para a Champions League, com apenas Arsenal, Manchester City e Aston Villa fora do alcance de uma única rodada.

Onde assistir Wolverhampton x Manchester United ao vivo

O duelo entre Wolverhampton e Manchester United será transmitido pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.

Últimas notícias e prováveis escalações

Notícias do Wolverhampton

O Wolverhampton não contará com João Gomes para a partida, já que o meio-campista recebeu seu quinto cartão amarelo da temporada na derrota para o Nottingham Forest. Outra baixa importante é Marshall Munetsi, que se lesionou no mesmo jogo.

Rob Edwards espera ter Ladislav Krejcí e Matt Doherty à disposição. O primeiro já voltou aos treinos, ainda que de forma separada do restante do elenco. Já o segundo teve condição suficiente para retornar ao banco contra o Forest e pode ser titular desta vez, oferecendo à equipe de Rob Edwards a experiência que tanto falta.

Notícias do Manchester United

Ídolo do Manchester United, Paul Scholes classificou como “besteira” a forma como Ruben Amorim vem gerindo o talentoso meio-campista Kobbie Mainoo.

Após ganhar espaço no time principal com Erik ten Hag — e impressionar o suficiente para se tornar titular da seleção da Inglaterra na campanha até a final da Euro 2024 — Mainoo tem encontrado dificuldades para se firmar na equipe de Amorim, que o considera inadequado para atuar em seu sistema preferido, o 5-2-3.

Na defesa, o técnico português ainda precisa aguardar a liberação médica de Matthijs de Ligt e Harry Maguire. Já Benjamin Sesko está fora e deve retornar apenas na próxima partida, contra o Bournemouth.

