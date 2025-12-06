Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoWolverhampton
Molineux Stadium
team-logoManchester United
Neil Bennett

Wolverhampton x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Tudo o que você precisa saber sobre o jogo da Premier League entre Wolverhampton e Manchester United

O Manchester United viaja para West Midlands para encarar um Wolverhampton em crise, atualmente na lanterna do Campeonato Inglês, na próxima segunda-feira (8). A partida será disputada no Molineux, às 17h de Brasília, pela 15ª rodada da competição.

Para os anfitriões, a recente chegada do técnico Rob Edwards pouco fez para solucionar os problemas. Desde que assumiu o comando, o Wolverhampton sofreu três derrotas consecutivas — contra Crystal Palace, Aston Villa e Nottingham Forest. A 12 pontos da zona de segurança, o principal problema da equipe nesta temporada tem sido o ataque ineficaz, que marca, em média, apenas um gol a cada dois jogos. Somado a isso, os Wolves possuem a pior defesa do campeonato, com 29 gols sofridos em 14 partidas — uma combinação que aponta diretamente para o rebaixamento.

A frustração e o desencanto da torcida dos Wolves também encontram eco no lado visitante. O grande problema do Manchester United na Premier League até aqui tem sido a falta de consistência. A euforia por uma vitória convincente fora de casa sobre o Crystal Palace foi rapidamente ofuscada por um empate apático por 1 a 1 em Old Trafford diante do West Ham. Isso levou Ruben Amorim a convocar uma reunião interna com o elenco após ver parte da torcida vaiar o time. Apesar da crescente pressão sobre o treinador, o United segue a uma distância administrável da zona de classificação para a Champions League, com apenas Arsenal, Manchester City e Aston Villa fora do alcance de uma única rodada.

Onde assistir Wolverhampton x Manchester United ao vivo

O duelo entre Wolverhampton e Manchester United será transmitido pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Wolverhampton x Manchester United

WolverhamptonHome team crest

3-4-3

Formação

3-4-2-1

Home team crestMUN
31
S. Johnstone
15
Y. Mosquera
12
E. Agbadou
24
T. Gomes
7
Andre
6
D. Wolfe
5
M. Munetsi
38
J. Tchatchoua
27
J. Bellegarde
9
J. Larsen
10
J. Arias
31
S. Lammens
26
A. Heaven
23
L. Shaw
3
N. Mazraoui
2
D. Dalot
10
M. Cunha
16
Amad
8
B. Fernandes
18
Casemiro
19
B. Mbeumo
11
J. Zirkzee

3-4-2-1

MUNAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Edwards

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Rúben Amorim

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Wolverhampton

O Wolverhampton não contará com João Gomes para a partida, já que o meio-campista recebeu seu quinto cartão amarelo da temporada na derrota para o Nottingham Forest. Outra baixa importante é Marshall Munetsi, que se lesionou no mesmo jogo.

Rob Edwards espera ter Ladislav Krejcí e Matt Doherty à disposição. O primeiro já voltou aos treinos, ainda que de forma separada do restante do elenco. Já o segundo teve condição suficiente para retornar ao banco contra o Forest e pode ser titular desta vez, oferecendo à equipe de Rob Edwards a experiência que tanto falta.

Notícias do Manchester United

Ídolo do Manchester United, Paul Scholes classificou como “besteira” a forma como Ruben Amorim vem gerindo o talentoso meio-campista Kobbie Mainoo.

Após ganhar espaço no time principal com Erik ten Hag — e impressionar o suficiente para se tornar titular da seleção da Inglaterra na campanha até a final da Euro 2024 — Mainoo tem encontrado dificuldades para se firmar na equipe de Amorim, que o considera inadequado para atuar em seu sistema preferido, o 5-2-3.

Na defesa, o técnico português ainda precisa aguardar a liberação médica de Matthijs de Ligt e Harry Maguire. Já Benjamin Sesko está fora e deve retornar apenas na próxima partida, contra o Bournemouth.

Forma

WOL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
0/10
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
0/5

MUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Confronto Direto

WOL

Outros

MUN

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

6

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

0