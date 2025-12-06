Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Manchester City x Sunderland: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Tudo o que você precisa saber sobre o jogo da Premier League entre Manchester City e Sunderland

O Manchester City recebe o Sunderland neste sábado (6), às 12h (horário de Brasília), pela 15ª rodada do Premier League 2025/26.

Para os anfitriões, o jogo representa uma oportunidade de manter a pressão sobre o líder do campeonato, Arsenal. O City entrará no confronto com o Sunderland já sabendo o resultado do Arsenal em seu jogo antecipado contra o Aston Villa, que está em boa forma. No entanto, o resultado deste jogo no Etihad parece estar longe de ser a conclusão óbvia que muitos poderiam ter previsto antes do início da temporada. 

O Sunderland tem sido uma das histórias da temporada até agora, com os Black Cats ocupando a 6ª posição e apenas um ponto atrás do quarto lugar. Seu desempenho em Anfield deu mais provas de que este não é apenas um time contando com a sorte, mas uma equipe competente e organizada. A equipe de Regis Le Bris dominou a posse de bola em partes do jogo em Liverpool e quase levou os três pontos quando, no último minuto, Wilson Isidor passou pelo goleiro Alisson no contra-ataque, mas Federico Chiesa tirou a bola na linha.

Atualmente, a maior dor de cabeça do City é a instabilidade defensiva que ameaça arruinar suas esperanças de título. Sua vitória incrível por 5 a 4 sobre o Fulham no meio da semana foi emocionante, mas improvável de ter impressionado Guardiola, cujo time chegou a liderar por 5 a 1. No entanto, o jogo viu o atacante Erling Haaland marcar seu 100º gol na Premier League e, com seu talismã norueguês liderando a linha, o City tem a chance de ganhar toda vez que entra em campo.

Onde assistir Manchester City x Sunderland ao vivo

A partida entre Manchester City e Sunderland terá transmissão da ESPN, na TV por assinatura, e do Disney+, no streaming.

Manchester City vs Sunderland Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Manchester City x Sunderland

Manchester CityHome team crest

4-3-3

Formação

5-4-1

Home team crestSUN
25
G. Donnarumma
3
R. Dias
27
M. Nunes
33
N. O'Reilly
24
J. Gvardiol
14
N. Gonzalez
4
T. Reijnders
47
P. Foden
10
R. Cherki
9
E. Haaland
11
J. Doku
22
R. Roefs
15
O. Alderete
5
D. Ballard
20
N. Mukiele
32
T. Hume
17
Reinildo
28
E. Le Fee
27
N. Sadiki
25
B. Traore
34
G. Xhaka
18
W. Isidor

5-4-1

SUNAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Guardiola

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Le Bris

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Manchester City

A instabilidade defensiva do City não tem sido ajudada pela ausência contínua do pilar do meio-campo, Rodri. Ele, junto com Kovacic, permanecerá afastado para este jogo.

As boas notícias para Guardiola, no entanto, são que John Stones e Ruben Dias estejam disponíveis para o jogo.

Notícias do Sunderland

Regis Le Bris tem quase todo o elenco em condições de jogo, com as únicas ausências sendo Aji Alese e Habib Diarra. Ambos os jogadores devem estar de volta à disputa na próxima semana.

Desempenho recente

MCI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

SUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico dos confrontos diretos

MCI

Outros

SUN

5

Vitórias

0

Empate

0

13

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificações

