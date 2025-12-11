Liverpool x Brighton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Liverpool recebe o Brighton neste sábado (13), às 12h (de Brasília), em Anfield, pela 16ª rodada da Premier League 2025/26, em um jogo crucial para os Merseysiders e o técnico Arne Slot.

Com os rumores se intensificando sobre o futuro de Mohamed Salah, esta pode ser sua despedida em Anfield. O atacante egípcio, prestes a viajar para o Marrocos na próxima semana para a disputa da Copa Africana de Naões, está afastado após ter exposto publicamente suas frustrações no clube. Salah foi colocado no banco nas últimas três partidas do Liverpool e não viajou a Milão para a dura vitória por 1 a 0 sobre a Inter.

A decisão de reintegrá-lo ou não também pode influenciar diretamente o futuro do técnico Arne Slot. Mesmo após conquistar o título da Premier League em maio, o treinador enfrenta pressão crescente em meio a uma sequência de resultados desafiadores. As casas de apostas já o colocam como favorito a ser o próximo treinador da liga a perder o cargo. Ainda assim, o triunfo sobre um forte time do Inter ajudou a aliviar parte da tensão.

Na ausência de Salah, o Liverpool mostrou-se mais compacto. A partida também marcou a primeira vez, nesta temporada, em que os reforços Alexander Isak e Hugo Ekitike começaram juntos no time titular.

Se isso sinaliza a visão de um Liverpool renovado ainda é incerto. O técnico do Brighton, Fabian Hürzeler, sabe que a confiança do adversário permanece frágil e deve reforçar à sua equipe a necessidade de começar forte. As duas equipes chegam à partida empatadas com 23 pontos, sendo o saldo de gols superior dos Seagulls o único fator de separação na tabela.

Como assistir a Liverpool x Brighton ao vivo

No Brasil, o jogo será transmitido ao vivo e exclusivo no Disney+, no streaming.

Horário do início da partida Liverpool x Brighton

O jogo da Premier League entre Liverpool e Brighton começará às 12h (de Brasília).

Notícias & escalações das equipes

Notícias da equipe do Liverpool

Longe do dilema sobre incluir ou não Mohamed Salah, o técnico Arne Slot terá de decidir se reintegra Florian Wirtz ao onze inicial. Embora o Liverpool tenha mostrado solidez contra a Inter de Milão, faltou-lhe um toque criativo, e o meia alemão vem sendo um dos principais destaques da equipe nas últimas semanas. Com Cody Gakpo lesionado, a tendência é que Isak e Ekitike voltem a atuar juntos.

Notícias da equipe do Brighton

Kaoru Mitoma é uma grande dúvida, e o veterano James Milner — que certamente estará motivado para enfrentar novamente seu antigo clube em Anfield — também enfrenta problemas de condicionamento físico. Yasin Ayari será submetido a um teste de aptidão de última hora. Danny Welbeck, de 35 anos, que segue envelhecendo como um bom vinho, acumula sete gols na Premier League nesta temporada e deve liderar o ataque, apoiado por Georginio Rutter, autor do gol de empate nos minutos finais do último confronto da liga contra o West Ham.

