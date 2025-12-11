Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoBrighton
ASSISTA COM O
Neil Bennett

Liverpool x Brighton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Equipes entram em campo neste sábado (13), pela 16ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Liverpool recebe o Brighton neste sábado (13), às 12h (de Brasília), em Anfield, pela 16ª rodada da Premier League 2025/26, em um jogo crucial para os Merseysiders e o técnico Arne Slot. 

Com os rumores se intensificando sobre o futuro de Mohamed Salah, esta pode ser sua despedida em Anfield. O atacante egípcio, prestes a viajar para o Marrocos na próxima semana para a disputa da Copa Africana de Naões, está afastado após ter exposto publicamente suas frustrações no clube. Salah foi colocado no banco nas últimas três partidas do Liverpool e não viajou a Milão para a dura vitória por 1 a 0 sobre a Inter. 

A decisão de reintegrá-lo ou não também pode influenciar diretamente o futuro do técnico Arne Slot. Mesmo após conquistar o título da Premier League em maio, o treinador enfrenta pressão crescente em meio a uma sequência de resultados desafiadores. As casas de apostas já o colocam como favorito a ser o próximo treinador da liga a perder o cargo. Ainda assim, o triunfo sobre um forte time do Inter ajudou a aliviar parte da tensão.

Na ausência de Salah, o Liverpool mostrou-se mais compacto. A partida também marcou a primeira vez, nesta temporada, em que os reforços Alexander Isak e Hugo Ekitike começaram juntos no time titular.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Brighton crest
Brighton
BHA

Se isso sinaliza a visão de um Liverpool renovado ainda é incerto. O técnico do Brighton, Fabian Hürzeler, sabe que a confiança do adversário permanece frágil e deve reforçar à sua equipe a necessidade de começar forte. As duas equipes chegam à partida empatadas com 23 pontos, sendo o saldo de gols superior dos Seagulls o único fator de separação na tabela.

A seguir, a GOAL apresenta todas as informações necessárias sobre como assistir ao jogo e demais detalhes.

Como assistir a Liverpool x Brighton ao vivo

Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

No Brasil, o jogo será transmitido ao vivo e exclusivo no Disney+, no streaming.

Horário do início da partida Liverpool x Brighton

crest
Premier League - Premier League
Anfield

O jogo da Premier League entre Liverpool e Brighton começará às 12h (de Brasília).

Notícias & escalações das equipes

Prováveis escalações de Liverpool x Brighton

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestBHA
1
A. Becker
5
I. Konate
4
V. van Dijk
2
J. Gomez
6
M. Kerkez
18
C. Gakpo
38
R. Gravenberch
7
F. Wirtz
17
C. Jones
8
D. Szoboszlai
22
H. Ekitike
1
B. Verbruggen
24
F. Kadioglu
27
M. Wieffer
5
L. Dunk
6
J. van Hecke
10
G. Rutter
29
M. De Cuyper
25
D. Gomez
11
Y. Minteh
17
C. Baleba
18
D. Welbeck

4-2-3-1

BHAAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • F. Hurzeler

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias da equipe do Liverpool

Longe do dilema sobre incluir ou não Mohamed Salah, o técnico Arne Slot terá de decidir se reintegra Florian Wirtz ao onze inicial. Embora o Liverpool tenha mostrado solidez contra a Inter de Milão, faltou-lhe um toque criativo, e o meia alemão vem sendo um dos principais destaques da equipe nas últimas semanas. Com Cody Gakpo lesionado, a tendência é que Isak e Ekitike voltem a atuar juntos.

Notícias da equipe do Brighton

Kaoru Mitoma é uma grande dúvida, e o veterano James Milner — que certamente estará motivado para enfrentar novamente seu antigo clube em Anfield — também enfrenta problemas de condicionamento físico. Yasin Ayari será submetido a um teste de aptidão de última hora. Danny Welbeck, de 35 anos, que segue envelhecendo como um bom vinho, acumula sete gols na Premier League nesta temporada e deve liderar o ataque, apoiado por Georginio Rutter, autor do gol de empate nos minutos finais do último confronto da liga contra o West Ham.

welbeckGetty Images

Desempenho

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

BHA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Confronto Direto

LIV

Outros

BHA

3

Vitórias

1

Empate

1

11

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

Classificações

Links úteis

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0