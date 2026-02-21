A temporada 2026 da MLS está oficialmente aqui, e você não vai querer perder o confronto entre o Portland Timbers e o Columbus Crew. Para a temporada 2026, a Major League Soccer fez uma grande mudança: agora, todos os jogos estão incluídos na assinatura padrão da Apple TV, sem custo adicional, eliminando a necessidade de um passe de temporada separado da MLS.

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Portland Timbers x Columbus Crew

A abertura da temporada 2026 da MLS no Providence Park será um confronto entre duas franquias históricas que estão entrando em novos capítulos decisivos. O, liderado pelo técnico Phil Neville em sua terceira temporada, busca superar as eliminações consecutivas nas primeiras fases dos playoffs com um elenco renovado, que conta com contratações de destaque como. No entanto, eles devem enfrentar o início da campanha sem(em recuperação de uma cirurgia no ombro) e a liderança de jogadores importantes que deixaram o clube, como Maxime Crépeau e Dario Župarić. Enquanto isso, ochega à Cidade das Rosas sob a orientação do novo técnico, que assume o lugar de Wilfried Nancy. O Crew está em transição para a era, após a aposentadoria do lendário capitão, contando com uma nova “evolução” tática e um trio de jogadores Diego Rossi, Dániel Gazdag e Wessam Abou Ali para estragar as comemorações do centenário do estádio de Portland.

O jogo de hoje entre Portland Timbers e Columbus Crew terá início às 03:30 do dia 22 de fevereiro de 2026.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Portland Timbers x Columbus Crew Provável escalação Reservas Técnico P. Neville Provável escalação Reservas Técnico H. Rydstroem

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

O Providence Park verá duas escalações drasticamente diferentes da última vez que essas equipes se enfrentaram, já que ambos os clubes passaram por transições significativas durante o período de entressafra. O técnico do Portland Timbers, Phil Neville, começa seu terceiro ano no comando sem vários jogadores importantes de longa data; o clube recentemente dispensou o atacante Jonathan Rodríguez e viu as saídas do goleiro Maxime Crépeau e do zagueiro Dario Župarić. O Timbers também estará com o elenco reduzido devido a uma onda de ausências no início da temporada, incluindo David Da Costa (se recuperando de uma cirurgia no ombro), Zac McGraw (lesão nas costas) e Omir Fernandez (lesão no pé), enquanto Juan Mosquera cumpre uma suspensão acumulada. Isso abre as portas para estreantes de destaque, como o meio-campista Cole Bassett e o zagueiro Brandon Bye, que devem assumir imediatamente a titularidade.

O Columbus Crew entra em uma nova era sob o comando do técnico Henrik Rydström, que assume o cargo após a saída de Wilfried Nancy. A maior novidade para o Crew é a ausência do lendário capitão Darlington Nagbe, que se aposentou no final da última temporada, deixando um vazio na liderança que agora é preenchido pelo novo capitão Sean Zawadzki. Para reforçar o meio-campo, o Crew causou grande impacto poucos dias antes do início da temporada ao contratar o ex-meio-campista do Barcelona e do Everton, André Gomes, em uma transferência gratuita. Embora ainda não se saiba se Gomes está em condições de jogar desde o início, o ataque do Crew continua letal com Diego Rossi, Dániel Gazdag e Wessam Abou Ali, todos saudáveis e prontos para liderar o time nesta estreia de 2026.

Forma

Registro de confrontos diretos

O histórico entre estas duas equipas favorece o Portland Timbers, que detém uma vantagem histórica de 7 vitórias, 3 derrotas e 4 empates contra o Crew. A história recente continuou essa tendência, com o Portland permanecendo invicto nos últimos cinco confrontos (3 vitórias e 2 empates). O encontro mais recente, em abril de 2024, foi um jogo emocionante com placar de 2 a 2 no Lower.com Field, enquanto o último confronto no Providence Park, em julho de 2023, viu o Timbers sair com uma vitória por 3 a 2.

Talvez o capítulo mais emblemático deste confronto continue sendo a final da MLS Cup de 2015, quando Portland conquistou seu primeiro título com uma vitória por 2 a 1 em Columbus. Embora ambas as equipes tenham sofrido grandes mudanças desde aquela noite histórica, e mesmo desde o empate do ano passado, o Timbers provou ser um quebra-cabeça difícil de resolver para o Crew, especialmente na atmosfera ensurdecedora da Cidade das Rosas.

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Portland Timbers x Columbus Crew hoje

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes , seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: