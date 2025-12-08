PSV x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Conforme a fase inicial da Liga dos Campeões entra na sua reta final, o Philips Stadium, em Eindhoven, está preparado para um confronto crucial na sexta rodada. Tanto o PSV quanto o Atlético de Madrid estão lutando por uma posição entre os oito primeiros para garantir a qualificação direta para o mata-mata, e ambos entram neste jogo em alta após garantirem vitórias significativas na quinta rodada.

O clima em Eindhoven é eufórico depois que o time de Peter Bosz realizou uma impressionante vitória por 4 a 1 sobre o Liverpool, em Anfield, provando que seu futebol ofensivo de alta intensidade pode ter sucesso contra a elite da Europa. O atacante Ricardo Pepi, que recentemente assinou uma extensão de contrato de longo prazo, sofreu uma lesão no joelho na vitória sobre o Liverpool, mas esteve de volta tanto à equipe quanto à lista de goleadores na vitória por 2 a 0 sobre o Heerenveen, pela Eredivise, no último fim de semana.

Enquanto seu desempenho em La Liga os mantém na quarta posição, o espírito de Diego Simeone é evidente na Liga dos Campeões. O Atlético de Madrid chega aos Países Baixos com determinação renovada após uma vitória aguerrida por 2 a 1 sobre a Inter de Milão, selada por uma cabeçada dramática e tardia de José María Giménez.

Com o PSV com oito pontos e o Atlético com nove, esta partida é crucial para as esperanças de qualificação de cada um. Uma vitória do PSV faria com que eles ultrapassassem seus adversários e potencialmente entrassem no top oito (a depender dos outros resultados da rodada), enquanto uma vitória do Atleti solidificaria sua posição e os aproximaria de evitar a rodada de playoffs.

A batalha tática será fundamental: o PSV buscará usar sua velocidade e criatividade para esticar a defesa disciplinada do Atlético, enquanto os espanhóis contam com a pressão de Álvarez e o brilhantismo de transição de Antoine Griezmann para explorar qualquer espaço deixado pela abordagem ofensiva do PSV.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir PSV x Atletico de Madrid ao vivo

A partida entre PSV e Atlético de Madrid, válida pela sexta rodada da Liga dos Campeões 2025/26, será transmitida exclusivamente pela HBO Max.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode ser necessário usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online ao fazer streaming. Se você não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário de início do jogo PSV Eindhoven vs Atletico Madrid

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Philips Stadion

A bola rola no Phillips Stadium, em Eindhoven, nos Países Baixos, a partir de 17h (horários de Brasília).

Notícias das equipes e elencos

Notícias do PSV

O ponta Ruben van Bommel e o atacante Alassane Plea continuam ausentes a longo prazo para o clube holandês.

Notícias do Atlético de Madrid

Diego Simeone está sem vários de seus titulares de confiança, incluindo José Maria Gimenez, que foi o herói da vitória sobre o Inter de Milão na quinta rodada. Johnny Cardoso, Marcos Llorente e Alex Baena também estão no departamento médico.

Desempenho recente

Histórico dos confrontos diretos

Classificação

Links úteis