Como assistir ao jogo de hoje entre Houston Dynamo FC e Chicago Fire FC pela Major League Soccer: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Com o início da temporada 2026 da MLS, os dois clubes entram em campo com um chip no ombro e grandes esperanças de uma reviravolta. O Houston Dynamo FC chega como um dos times mais ativos da liga nesta entressafra; após um decepcionante 12º lugar em 2025, o técnico Ben Olsen reformulou o elenco com contratações de destaque, como o ala Guilherme e o retorno do veterano Héctor Herrera. Enquanto isso, o Chicago Fire FC busca capitalizar seu momento recente, incluindo uma vitória dominante por 4 a 1 sobre o Nashville, que encerrou sua sequência anterior. Com Houston buscando transformar o Shell Energy Stadium em uma fortaleza e Chicago com o objetivo de estragar a festa com seus contra-ataques rápidos, esta estreia entre conferências é um primeiro teste crucial para duas equipes desesperadas para voltar à disputa dos playoffs.

Horário do pontapé inicial de Houston Dynamo FC x Chicago Fire FC

Major League Soccer - Major League Soccer Shell Energy Stadium

O jogo de hoje entre Houston Dynamo FC e Chicago Fire FC terá início às 01:30 do dia 22 de fevereiro de 2026.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Houston Dynamo FC x Chicago Fire FC Provável escalação Reservas Técnico B. Olsen Provável escalação Reservas Técnico G. Berhalter

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

As mudanças no elenco e os relatórios de lesões de ambos os clubes criaram um clima de alta tensão para esta estreia em 2026. O Houston Dynamo FC entra em campo com uma mistura de liderança veterana e poder ofensivo renovado, com destaque para o retorno de Héctor Herrera para reforçar o meio-campo ao lado da contratação de peso Agustín Bouzat. No entanto, o técnico Ben Olsen terá que lidar com alguns problemas de profundidade no início da temporada, já que o meio-campista Artur continua afastado devido a uma lesão no joelho e o zagueiro Felipe Andrade é dúvida devido a uma lesão no quadríceps. Todos os olhos estarão voltados para o terço final do campo, onde o novo jogador Guilherme deve fazer sua estreia e fornecer a criatividade que faltou ao Houston na temporada passada.

Do outro lado do campo, o Chicago Fire FC enfrenta uma grande dúvida no ataque, já que o craque Hugo Cuypers continua sendo uma decisão de última hora enquanto passa pelo protocolo de concussão. Se ele não puder liderar o ataque, o Fire provavelmente contará com Jason Shokalook ou David Poreba para preencher a lacuna. Na defesa, os holofotes estão voltados para o sul-africano Mbekezeli Mbokazi, de 20 anos, que deve fazer sua estreia na MLS no centro da zaga. Enquanto o Fire continua sem Andre Franco devido a uma longa recuperação do ligamento cruzado anterior, a chegada de jovens talentos na zaga marca uma nova era para uma defesa que busca resistir ao renovado ataque do Houston.

Forma

Registro de confrontos diretos

Historicamente, o Houston Dynamo FC tem levado vantagem nesta rivalidade entre conferências, ostentando um recorde histórico de 13 vitórias, 9 derrotas e 8 empates contra o Fire. No entanto, os encontros recentes sugerem um cenário muito mais competitivo. Embora o Dynamo tenha garantido uma vitória dominante por 4 a 1 nas quartas de final da U.S. Open Cup de 2023, o Chicago respondeu em seu mais recente encontro na MLS, em abril de 2024, com uma vitória por 2 a 1 no Soldier Field. Nos últimos oito jogos, a série está perfeitamente dividida com quatro vitórias para cada lado, provando que, embora Houston possa ter a vantagem histórica, o Fire se tornou especialista em desempenhar o papel de spoiler nos últimos anos.

