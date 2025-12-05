Leeds United x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Leeds entra na partida de bom humor após uma surpreendente vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea no meio da semana. Os Whites chegam na 15ª rodada com exatamente um ponto por jogo até agora; um total que seria confortavelmente suficiente para se manter na Premier League se levar em conta as temporadas anteriores da competição. Desde o Birmingham City na temporada 2010/11, nenhuma equipe foi rebaixada para a segunda divisão com pelo menos 38 pontos na tabela.

É seguro afirmar que as equipes que subiram da segunda para a primeira divisão nesta temporada estão melhores do que no passado, e o Liverpool provou um pouco desse gosto na última quarta-feira. O Sunderland, incrivelmente próximo das vagas na Liga dos Campeões, saiu de Anfield com um ponto e poderia se considerar azarado por não ter conseguido mais.

Os Reds fizeram pouco para aliviar preocupações sobre seu mau desempenho recente na última partida. A defesa de última hora de Federico Chiesa na linha de gol foi a pequena margem entre a decepção e o desastre. Arne Slot continuará a procurar a fórmula certa em um grupo que é inegavelmente talentoso à sua disposição.

Onde assistir a Leeds United x Liverpool

A partida entre Leeds United e Liverpool, jogada no Elland Road no sábado, dia 6 de dezembro, será transmitida exclusivamente pelo Disney+.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online ao transmitir. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário de Leeds United x Liverpool

Premier League - Premier League Elland Road

As equipes entram em campo a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Notícias e escalações das equipes

Notícias do Leeds

O ponta Dan James e o meio-campista central Sean Longstaff, dois jogadores com boa experiência na Premier League no elenco do Leeds United, continuam ausentes a longo prazo.

O Leeds também pode ficar sem Lukas Nmecha e Dominic Calvert-Lewin, deixando o treinador Daniel Farke com o dilema de como escalar seu ataque. Joel Piroe e Noah Okafor estão entre os cotados para substituí-los em sua ausência.

Notícias do Liverpool

O Liverpool espera que seus problemas contínuos na lateral direita sejam amenizados com o retorno de Connor Bradley. Joe Gomez substituiu na posição nos últimos dois jogos e, embora tenha oferecido aos Reds a tão necessária estabilidade nas bolas paradas, teve dificuldades na posse de bola.

Mohamed Salah foi deixado de fora do time titular nas duas últimas partidas do Liverpool. É provável que ele retorne após causar um impacto positivo como substituto no intervalo contra o Sunderland na semana.

Desempenho recente

Histórico dos confrontos diretos

Classificação

Links úteis