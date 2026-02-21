Como assistir ao jogo de hoje entre DC United e Philadelphia Union da Major League Soccer: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Para 2026, uma assinatura padrão da Apple TV agora inclui acesso a todos os jogos da MLS em muitas regiões, eliminando a necessidade de um complemento separado chamado “Season Pass”. Verifique o aplicativo Apple TV local para obter detalhes específicos da sua região.

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Este confronto da Conferência Leste marca uma “nova era” crucial para o D.C. United, que recebe seus rivais da I-95 na abertura da temporada de 2026. Os riscos não poderiam ser maiores: o Philadelphia Union chega como atual vencedor do Supporters' Shield de 2025, tendo dominado este confronto recentemente com um impressionante placar agregado de 13 a 0 nos últimos três encontros. No entanto, o Black-and-Red passou por uma mudança completa de identidade sob o comando do novo técnico René Weiler, com destaque para a contratação recorde de Louis Munteanu e a aquisição de Tai Baribo — que, em uma reviravolta do destino, faz sua estreia pelo D.C. justamente contra o Union, time que ele liderou em gols na temporada passada. Enquanto o Philadelphia busca manter seu domínio sobre o rival após uma goleada por 5 a 0 na Champions Cup no meio da semana, o D.C. United está desesperado para provar que sua reformulação no período de entressafra finalmente diminuiu a diferença.

Hora do pontapé inicial de DC United x Philadelphia Union

Major League Soccer - Major League Soccer Audi Field

O jogo de hoje entre o DC United e o Philadelphia Union terá início às 22 de fevereiro de 2026, às 00:30.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de DC United x Philadelphia Union Provável escalação Reservas Técnico R. Weiler Provável escalação Reservas Técnico B. Carnell

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

O D.C. United entra nesta temporada de 2026 praticamente irreconhecível, impulsionado por uma reformulação agressiva na entressafra sob o comando do novo técnico René Weiler. A notícia principal é, sem dúvida, Tai Baribo, que parece querer assombrar seu antigo clube imediatamente após sua transferência de alto nível de US$ 4,6 milhões da Filadélfia. Ele provavelmente liderará o ataque ao lado de Louis Munteanu, a contratação mais cara da história do clube, criando uma parceria de ataque que os torcedores do D.C. esperam que finalmente apague a memória das dificuldades ofensivas do ano passado. No entanto, o Black-and-Red não está isento de obstáculos; eles terão que enfrentar a estreia sem o zagueiro Lucas Bartlett, que continua afastado devido a uma lesão no joelho, enquanto o jovem talento Matai Akinmboni cumpre uma suspensão remanescente da campanha de 2025.

O Philadelphia Union chega ao Audi Field com a confiança dos atuais vencedores do Supporters' Shield, embora já esteja lidando com as exigências físicas de uma longa campanha na CONCACAF Champions Cup. Enquanto o time está em alta após uma goleada por 5 a 0 no meio da semana na competição continental, o técnico Bradley Carnell tem alguns quebra-cabeças táticos para resolver devido à ausência prolongada de Quinn Sullivan. O lado positivo é que a filosofia de “prioridade aos jovens” do Union está em pleno vigor, com Cavan Sullivan e Nathan Harriel, ambos com 16 anos, a assumirem papéis ainda mais importantes nesta temporada. Com Andre Blake descansado e pronto para retomar o seu lugar entre os postes, o Philadelphia procura provar que a sua química e o seu sistema consolidado podem superar o novo e caro plantel do D.C.

Form

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre DC United e Philadelphia Union hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes , seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: