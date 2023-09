Rivalo cadastro: como abrir sua conta na casa de apostas

Faça seu Rivalo cadastro e aproveite o bônus de boas-vindas.

Fazer um Rivalo cadastro permite que você utilize que esse site tem para oferecer. Para saber qual é o bônus de boas vindas, aprender o passo a passo para se registrar e conhecer todas as outras vantagens, leia este guia completo e saiba tudo que precisa para conhecer a Rivalo Apostas.

Pegar bônus

Passo a passo: como abrir um Rivalo cadastro

Você pode criar o seu Rivalo cadastro para fazer suas apostas online seguindo estes simples passos:

Acesse a Rivalo . Preencha seu e-mail e crie uma senha. Informe seus dados pessoais. S elecione o botão para depositar. F aça o seu 1º depósito para realizar suas apostas esportivas.

Você pode saber mais sobre o bônus de boas vindas desse site de apostas esportivas lendo nosso artigo sobre a Rivalo Brasil para saber mais sobre as ofertas que estão disponíveis para sua conta.

Como acessar sua conta Rivalo?

Caso você tenha seguido o passo a passo para criar o seu Rivalo cadastro, já poderá acessar sua conta sempre que entrar nessa plataforma. Os passos para acessá-la são os seguintes:

Abra o site da Rivalo . Clique em “Entrar” para acessar seu Rivalo cadastro. Preencha seu e-mail e senha e clique em “Entrar”. Aguarde o carregamento e acesse sua conta na Rivalo.

O acesso ao seu Rivalo cadastro pode ser realizado utilizando o seu endereço de e-mail ou nome de usuário. Basta selecionar qual opção é a mais adequada para você.

Qual é o Rivalo app?

Seu Rivalo cadastro pode ser utilizado pelo navegador do seu celular para apostar utilizando seu dispositivo móvel. Afinal, não há um aplicativo que pode ser baixado e instalado para que você aposte.

A grande vantagem de fazer suas apostas online pela versão móvel da Rivalo é que você não precisa baixar nada em seu celular para utilizá-la. O único requisito é que haja uma conexão à internet.

No geral, a versão móvel da Rivalo é bem simples de utilizar, bastando seguir o mesmo passo a passo que compartilhamos anteriormente, caso queira criar a sua conta utilizando o celular.

Rivalo é confiável? Saiba porque você deve se cadastrar

É confiável criar o seu Rivalo cadastro e depositar para fazer suas apostas esportivas nessa plataforma. Primeiramente, esse site é seguro por ter licença de operação emitida pelo Governo de Curaçao.

Esse site de apostas esportivas está disponível no mercado há mais de 7 anos e tem boa reputação entre apostadores brasileiros. Por fim, seus métodos de pagamentos são confiáveis e seguros para quem quer depositar ou sacar seus créditos.

Crie sua conta

Bônus de boas vindas da Rivalo

A Rivalo oferece um bônus de boas vindas para seus apostadores brasileiros. Na oferta, os novos jogadores apostam R$50 e ganham duas apostas de R$25.

Além disso, a principal promoção da Rivalo é a Combi Boost. Essa oferta permite que suas apostas acumuladas sejam turbinadas. Ou seja, quanto mais mercados você adicionar no bilhete múltiplo, maior será o multiplicador recebido.

Você ainda pode encontrar outras ofertas que podem ser utilizadas como bônus de boas vindas para novos clientes, bem como promoções para quem já tem cadastro. O importante é ler os termos e condições da promoção de sua preferência antes de utilizá-la.

Com isso, você saberá quais são os termos e condições que precisa respeitar para acessar os seus saldos com promoções de apostas esportivas ou jogos de cassino.

Pegar bônus

Cadastrando-se na Rivalo pelo celular

Você também pode ativar as promoções de apostas esportivas ou jogos de cassino pelo celular, inclusive o bônus de boas-vindas Rivalo. Caso já tenha um cadastro nesse site, basta acessá-lo e depois ativar a oferta de sua preferência.

Por outro lado, se ainda não tiver um cadastro na Rivalo, tudo que você precisa fazer é se registrar utilizando seu dispositivo móvel. Nesse caso, as etapas que deverá seguir são as seguintes:

Abra a versão móvel da Rivalo. Clique no botão de cadastro. Preencha seus dados de registro. Informe seus dados pessoais. Clique no botão para concluir o cadastro.

Todas as regras e termos e condições para ter uma conta pelo computador são válidas também pelo celular. Portanto, tenha em mente alguns limites antes de se registrar nesse site.

Termos e condições

No rodapé do site da Rivalo Brasil é possível encontrar um link para os termos e condições relacionados a criação de conta nessa casa de apostas esportivas. Somente pessoas com 18 anos ou mais podem se cadastrar nela.

Alguns outros requerimentos para que você crie uma conta na Rivalo são os seguintes:

A fonte do seu depósito na Rivalo não é de atividades consideradas ilegais.

A abertura de um Rivalo cadastro é para fins pessoais e não comerciais.

Você abre a conta na Rivalo para o seu uso, e não para terceiros.

É possível ter apenas uma conta na Rivalo. Caso esse site de apostas esportivas encontre mais de um cadastro em seu nome, isso poderá levar ao bloqueio de seu registro.

Vale a pena ler os termos e condições completos para conferir outras regras que são interessantes saber antes de se cadastrar na Rivalo.

Como apostar na Rivalo

Existem três tipos de apostas esportivas que você pode realizar na Rivalo. A primeira delas é a simples, onde é selecionado apenas um mercado esportivo. Já a segunda é a combinada, onde são selecionados 2 ou mais mercados. Por fim, é possível ainda realizar um palpite no estilo sistema, o qual é similar ao combinado, só que com características diferentes.

Como o sistema e o combinado são similares, vamos explicar as duas opções mais populares entre os apostadores brasileiros.

Aposte agora

Como fazer uma aposta simples na Rivalo

Siga estes passos para fazer uma aposta simples na Rivalo:

Acesse a Rivalo e cadastre-se, seguindo o passo a passo acima. Após criar seu Rivalo cadastro, faça um depósito. Selecione qual mercado você quer apostar. D efina o valor da aposta. Confirme a aposta no bilhete de apostas.

A aposta simples pode ser realizada em qualquer esporte e em diferentes mercados. O diferencial dela é que é necessário apenas um palpite ser correto para que você tenha retorno para sua aposta.

Apostar na Rivalo

Como fazer uma aposta combinada na Rivalo

As apostas combinadas na Rivalo podem ser realizadas se você seguir estas etapas:

Acesse sua conta ou crie um Rivalo cadastro . Deposite em sua conta. Acesse a área esportiva e escolha 2 ou mais eventos esportivos. Defina o valor da sua aposta na Rivalo. Clique no botão para apostar.

Você perceberá a promoção Combi Boost da Rivalo dentro do seu bilhete de aposta. Quanto mais eventos adicionar ao bilhete, maior será o percentual promocional. Porém, mais difícil será acertar o seu palpite esportivo. Quer saber mais sobre a experiência na casa de apostas e cassino online? Veja nosso artigo com dicas da Rivalo para iniciantes.

Aposte agora

Métodos de pagamentos: como depositar e sacar

Suas apostas na Rivalo só poderão ser realizadas se você depositar saldo de verdade em sua conta. Por isso, vale a pena saber que o passo a passo para fazer um depósito nesse site são os seguintes:

Entre em sua conta na Rivalo . Selecione o botão Depositar , no canto superior direito. Escolha o método de depósito de sua preferência. Confirme o valor a ser depositado. Clique em “Depositar”. Faça o pagamento do depósito.

A Rivalo aceita depósitos com Pix, PicPay, Pay4Fun, boleto bancário, transferência bancária, criptomoedas, AstroPay, Vcreditos e até mesmo Inovapay. Conheça outras casas de apostas que aceitam Pay4Fun no nosso artigo sobre o assunto.

As retiradas de sua conta Rivalo podem ser realizadas seguindo estes passos:

Clique no avatar de sua conta no canto superior direito da tela. Escolha o botão Sacar . Selecione o método de retirada. Informe o valor e os dados para sacar. Clique em Selecionar quantidade .

Você pode fazer dois saques por semana gratuitos por semana na Rivalo. Porém, a partir da terceira retirada será cobrado um valor de 4% devido aos custos de processamento da solicitação de saque.

Atendimento ao cliente

O atendimento ao cliente da Rivalo atende via chat ao vivo. Os atendentes podem ser acionados clicando no ícone no canto inferior direito da tela ou então em “Fale Conosco” no rodapé do site.

Os atendentes da Rivalo atendem em português e há um robô para ajudar com perguntas frequentes. Além disso, você pode pesquisar por cada pergunta na seção de ajuda no rodapé do site inicial.

Além do suporte disponível de segunda a domingo, das 9h às 21h45 horário de Brasília, os apostadores podem falar com o serviço de atendimento ao cliente da Rivalo via e-mail.

Perguntas frequentes sobre Rivalo cadastro

Tire suas dúvidas sobre como se cadastrar na Rivalo para apostar e jogar no cassino.

Como criar um Rivalo cadastro?

Siga o passo a passo que apresentamos em nosso guia sobre o Rivalo cadastro e cadastre-se nesse site de apostas. Certifique-se de preencher os dados corretamente para ter a melhor experiência ao apostar nesse site.

A Rivalo é legal no Brasil?

Sim, a Rivalo é legal no Brasil, pois a empresa oferece apostas esportivas seguindo a legislação brasileira. Portanto, você pode se cadastrar e fazer suas apostas esportivas sem problemas.

Quem pode se cadastrar na Rivalo?

Brasileiros que têm 18 anos ou mais podem se cadastrar na Rivalo e depositar para apostar em esportes.

Aposte na Rivalo