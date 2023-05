A KTO apostas é, hoje em dia, uma das principais operadoras de aposta que atuam no mercado brasileiro.

Os novos usuários, ao se cadastrarem, ganham um bom bônus de boas-vindas. Eles recebem até R$ 200 em apostas grátis. Neste texto, você ficará por dentro de mais detalhes. Não deixe de ver, abaixo, os principais recursos e detalhes que formam a aposta na KTO Brasil.

Como a KTO funciona?

Em sua plataforma, a empresa de site de apostas trabalha com dois produtos: a aposta esportiva e o cassino online. Basta você ver quais destas duas opções mais te chamam atenção. Ou então se preferir, dá para jogar e se divertir em ambas. A escolha é totalmente do usuário.

Para dar os seus palpites, seja nas apostas esportivas ou então no cassino online, é necessário estar cadastrado na KTO apostas.

Na seção de aposta esportiva, você e os demais jogadores podem fazer as apostas ao vivo, em tempo real, ou então as apostas pré-live. O mesmo acontece no cassino online. Há também o cassino ao vivo – que conta com dealers reais. A KTO é confiável.

Como apostar em futebol na KTO?

Para dar os seus palpites é necessário estar logado no site da KTO Brasil e ir na parte da aposta esportiva. Veja, a seguir, todo o passo a passo para fazer as suas apostas nos eventos de futebol da KTO:

Entre no site da KTO; Estando cadastrado na plataforma, faça o seu login em sua conta, utilizando o e-mail e a senha; Vá na sessão das apostas esportivas; No canto lateral esquerdo da página você verá o catálogo com diversas modalidades para serem escolhidas. O futebol tem um maior destaque por ser o principal esporte do mundo; Clique em “Futebol”, escolha um país, uma competição e defina o evento que receberá o seu palpite; Feito isso, você verá um bilhete de apostas no lado direito da sua tela. Indique a quantia que será aplicada e, para finalizar, aperte o “Fazer Aposta”.

O que posso apostar em futebol na KTO?

A KTO apostas segue o mesmo padrão das demais empresas de apostas online, oferecendo uma grande variedade de mercados.

Os principais são os seguintes:

Resultado Final (Moneyline ou 1 x 2)

O Resultado Final é um mercado de apostas bastante simples, sem grandes mistérios para entender. Nele, você precisa apenas indicar qual time vai vencer a partida. Ou então, se preferir, pode fazer a aposta no empate. Não é necessário definir o placar o jogo ou algo do tipo, nada disso.

Imagine o jogo Brasil x Portugal. Os brasileiros estão cotados em R$ 1,50 e os portugueses em R$ 2,00. Caso você aposte na vitória canarinha colocando R$ 10,00, você ficará com R$ 15,00 de retorno.

Handicap Europeu

No Handicap Europeu, a aposta é um pouco mais aprofundada que a moneyline. Ele é indicado para jogos em que há uma grande disparidade técnica entre os times. Sendo assim, é possível conseguir um retorno maior apostando no favorito da partida.

É como se a equipe considerada zebra começasse o duelo com uma vantagem no placar. Por exemplo: O Brasil está com o handicap – 2. Ou seja, para você acertar, os brasileiros têm que vencer por três gols ou mais.

Já os portugueses, com +2, podem perder por até um gol de diferença, que mesmo assim, você acertará a aposta.

Total de gols (Over/Under)

A KTO apostas determina a quantidade de gols que a partida terá. Você indicará se o valor é maior ou menor.

No Mais de 2.5 gols, a partida tem que ter três ou mais tentos para você acertar a aposta. Já no Menos de 2.5 gols, o máximo de gols que o placar pode ter no agregado é de dois.

Empate Anula a Aposta (Draw No Bet)

O Empate Anula Aposta tem o mecanismo igual ao da moneyline. A diferença é que o empate não é um resultado possível de receber palpites neste tipo de aposta.

Caso o jogo termine igualado ao fim dos noventa minutos, a KTO apostas vai te devolver o valor aplicado anteriormente na aposta.

Hipótese-Dupla (Dupla-Chance)

Este mercado dobra a sua chance de acerto. Com ela, você aposta na vitória do Time A + empate ou vitória do Time B ou empate. Também dá para apostar no triunfo de qualquer uma das equipes.

Apostas Múltiplas

Nas apostas múltiplas, você faz duas seleções ou mais de uma única só vez. Para acertar esta aposta é necessário que todos os seus palpites sejam ganhadores. Caso um deles perca, você perde toda a sua aposta múltipla.

Apostas Ao Vivo

As apostas ao vivo contemplam todos estes mercados citados acima e mais outros. Elas são feitas no momento em que as partidas estão acontecendo. Sendo assim, as odds sofrem variações – para cima ou pra baixo – conforme o desempenho das equipes dentro das quatro linhas.

Ambos Marcam

Para você acertar esta aposta, as duas equipes envolvidas na aposta precisam fazer ao menos um gol cada. Há também a opção de “ambos não marcam” – que é totalmente o oposto.

Apostas Futuras (Outrights)

Como dá para entender no nome deste mercado, as apostas futuras têm como foco o longo prazo. As principais opções são: vencedor do campeonato, artilheiro, primeiros colocados e por aí vai.

Quais são as ofertas de bônus de boas-vindas?

Para os novos jogadores que se cadastrarem na plataforma da KTO Brasil há um bônus de boas-vindas.

Funciona da seguinte forma: caso a sua primeira aposta não seja vencedora, a casa te dá 100% até R$ 200 em apostas grátis. Esta bonificação precisa ser utilizada dentro do prazo de sete dias. Caso contrário, ela será perdida.

Vale citar também que os ganhos potenciais conseguidos por meio desta aposta grátis estão sujeitos ao rollover de 1x com as cotações mínimas de 1.70 nas apostas esportivas.

Ofertas de esportes

Na seção de apostas esportivas, além do bônus de boas-vindas, há outras ofertas. Você pode usar o cash out, podendo encerrar a aposta antes mesmo de o evento chegar ao fim. Mas também há, na KTO apostas, o Cash Out Parcial. Nele, você pode tirar só uma parte dos ganhos, sem encerrar a aposta.

Tem também a Combo Booster. Nela, cada aposta combinada feita faz você receber um bônus de até 100%. Isto depende do número de apostas na KTO que você acertar.

Como usar o código promocional KTO?

O código promocional KTO é utilizado por você no momento de registro como usuário da plataforma. Veja, abaixo, o passo a passo para se cadastrar no site de apostas:

Entre no site da KTO Brasil; Clique no botão “Registrar”, destacado em verde no lado superior direito da página; Informe o seu e-mail e crie uma senha de acesso. Aperte “Próximo”; Agora, informe o seu nome, sobrenome, data de nascimento e número de celular. Clique novamente em “Próximo”; Chegou o momento de colocar outros dados como: endereço, CEP, cidade, país, estado, CPF. Indique a moeda que deseja utilizar nas apostas na KTO e informe o código bônus KTO, caso haja. Não se esqueça de indicar que você é maior de idade e tem 18 anos ou mais; Para finalizar o processo de cadastro como usuário da KTO Brasil, clique no botão “Registre-se”.

Como fazer um depósito em sua conta?

Para que você envie fundos para a sua conta na KTO apostas, o passo a passo a ser seguido é o seguinte:

Entre no site da KTO apostas; Ao entrar na plataforma, faça o seu login, utilizando o e-mail cadastro, juntamente com a senha; Agora, clique no botão “Depósito”, destacado em verde, no canto superior direito do site; A plataforma oferece os seguintes métodos de pagamento: Pix, Pay4Fun (carteira eletrônica) e boleto bancário. Indique o quanto você irá enviar para a sua conta e aperte novamente “Depósito”. Cada método conta com valores mínimo e máximo diferentes; Feito estes passos, o seu depósito será concluído com sucesso. Assim que o fundo bater na bota, você já pode dar os seus palpites neste site de apostas.

Como fazer um saque?

Já o preciso de retirada dos seus ganhos na plataforma é feito da seguinte maneira na KTO apostas:

Acesse o site da KTO Brasil; Faça o seu login com e-mail e senha; Clique no saldo que aparece na parte superior direita da tela e vá em “saque”; Os métodos oferecidos para esta operação são: Pix e Pay4Fun. O tempo de compensação do saque é de até três dias úteis; Cada um destes dois métodos têm valores mínimo e máximo diferenciados. Escolha um deles, indique a quantia que será resgatada e clique em “Saque”; Pronto, o seu saque já foi requisitado para a KTO apostas.

Qual é o valor mínimo para apostar na KTO?

Quando você vai fazer o seu depósito na KTO Brasil, a quantia mínima estipulada pela plataforma é de R$ 20.

Na hora de definir os seus palpites nas apostas esportivas, o valor mínimo determinado pela operadora é de R$ 0,50.

O que é o KTO app?

O KTO app para celular e tablet ainda não estava disponível no momento em que este guia foi produzido.

Porém, pode ficar tranquilo. É possível, sim, dar os seus palpites e fazer a sua aposta na KTO Brasil com um dispositivo móvel. Para isto, basta acessar a plataforma utilizando a barra de navegação do seu aparelho.

Todos os recursos encontrados no site quando o acesso é feito via desktop são mantidos com a mesma qualidade.

Como posso entrar em contato com o atendimento ao cliente da KTO?

Para que você entre em contato com a KTO Brasil caso seja necessário há duas formas: chat e e-mail.

O bate-papo ao vivo está disponível das 9h às 24h (meia-noite), horário de Brasília, todos os dias da semana. Para facilitar o entendimento entre as partes, os atendentes falam português, do Brasil.

O e-mail disponibilizado pela empresa para você mandar as suas dúvidas sobre aposta é o seguinte: support@kto.com.

Vale citar também que a KTO Brasil tem um FAQ, com as perguntas mais frequentes sobre a plataforma. É uma opção caso você queira ganhar tempo e não entrar em contato com o site pelas duas formas citadas acima, anteriormente.

Para encontrar estas opções, basta descer toda a página da KTO e clicar em “Contate-nos”, na parte de suporte.