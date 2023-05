Em busca das melhores casas de apostas brasileiras?

Nem sempre é fácil escolher uma plataforma. Afinal, não faltam bons sites de apostas online no país. Por isso, preparamos uma lista com as melhores opções para os apostadores locais.

A seguir, você também conhecerá as casas de apostas online que oferecem os melhores bônus de boas-vindas. Além disso, respondemos a algumas das principais perguntas sobre sites de apostas.

Quais as melhores casas de apostas brasileiras?

Como as apostas esportivas ainda não foram plenamente regulamentadas no Brasil, as casas de apostas online em atividade no país têm sede e licença de operação emitidas no exterior. No entanto, isso não impede que elas ofereçam produtos e serviços de qualidade e com foco no mercado brasileiro.

Confira a seguir a nossa lista de melhores casas de apostas brasileiras

bet365: A bet365 é uma das marcas mais tradicionais em apostas online — no Brasil e no mundo. Entre os destaques desse operador, está a enorme variedade de mercados de apostas esportivas. Além disso, ela costuma oferecer bônus de boas-vindas para os novos usuários. Os termos completos dos bônus podem ser encontrados no site.

Apostar na bet365 >> Betano: A Betano é outra marca popular no Brasil, uma vez que já patrocinou diversos clubes e eventos esportivos no país. Ela se destaca pela rapidez nos pagamentos e pela boa cobertura de streaming ao vivo. Então, sempre vale a pena conferir as ofertas e promoções que a marca oferece para novos clientes.

Apostar na Betano >> KTO: A KTO é uma plataforma de apostas online com pouco tempo no mercado brasileiro, mas que já conquistou uma legião de usuários. Os apostadores gostam dessa marca devido às odds competitivas e bônus com condições amigáveis. Além disso, a KTO permite pagamentos com criptomoedas.

Apostar na KTO >> Rivalo: A Rivalo é uma das casas de apostas brasileiras com maior foco no mercado local. Isso significa que ela costuma cobrir os principais eventos esportivos do país. Você também encontra métodos de pagamento locais na plataforma, como Pix e PicPay. E tem suporte em português no caso de dúvidas.

Apostar na Rivalo >> Betmotion: A Betmotion é uma das melhores casas de apostas esportivas do Brasil graças à grande oferta de mercados e eventos locais. A marca também tem métodos de pagamento locais, como Pix, PicPay e VCreditos. Mas um dos seus destaques é o suporte ao cliente via WhatsApp 24 horas por dia.

Apostar na Betmotion >> Sportingbet: A Sportingbet oferece um ótimo produto para os usuários brasileiros, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Você encontrará uma ampla cobertura de streaming ao vivo neste operador. Também pode receber um bônus de boas-vindas ao criar sua conta, além de métodos de pagamento confiáveis.

Apostar na Sportingbet >> PixBet: A PixBet é uma das casas de apostas brasileiras mais recentes, mas compete de igual para igual com as marcas mais tradicionais. O próprio nome da PixBet indica o quanto ela se dedica ao mercado brasileiro. O seu principal destaque são os depósitos instantâneos via Pix. Mas ela também oferece suporte 24 horas e um app para Android.

Apostar na PixBet >> F12.bet: A casa de apostas é focada no público do Brasil. O site de apostas é leve e de naveação super intuitiva. O saque expresso é uma das funcionalidades.

Apostar na F12.bet >>

Como nós escolhemos as melhores casas de apostas brasileiras

Quando selecionamos casas de apostas para a nossa lista, conferimos sempre alguns elementos específicos. Como você verá a seguir, esses são aspectos que tornam a experiência de um usuário mais segura, divertida e interessante.

No entanto, lembre-se sempre que a seleção é em grande parte subjetiva e que você deve escolher o operador que mais o(a) atraia conforme suas preferências pessoais.

Licença e segurança

Como mencionamos acima, ainda não há licenças emitidas no Brasil. Então, toda casa de apostas devem ter uma licença de entidades internacionais, tais como:

Malta Gaming Authority (MGA)

Comissão de Jogos do Reino Unido

Autoridade de Jogos de Curaçao

Também é importante que o operador ofereça um ambiente de apostas protegido por criptografia SSL de 256 bits. Além disso, os métodos de pagamento devem ser seguros.

Mercados e odds de apostas

Quanto mais elevadas as odds de apostas, melhor para os usuários. Afinal, as cotações indicam o quanto o apostador irá ganhar caso acerte um palpite específico. E elas podem variar bastante entre um operador e outro.

Além disso, é importante conferir quais esportes uma marca oferece, os eventos que ela cobre e quais mercados de apostas estão disponíveis. Quanto mais opções para você, melhor será a sua experiência de usuário.

Bônus de boas-vindas

Os bônus de boas-vindas estão disponíveis na maioria dos sites, mas podem variar bastante em relação aos benefícios e condições que oferecem.

O ideal, claro, é que você obtenha o máximo de vantagens ao criar uma nova conta. E isso pode incluir crédito adicional, apostas grátis e outros presentes.

No entanto, também é importante levar em conta o quanto é fácil obter e usar um bônus. Por isso, fique de olho no valor mínimo de depósito e no volume de apostas exigido para desbloquear o saldo da oferta.

Transmissão ao vivo de eventos

Nem todas as casas de apostas brasileiras oferecem streaming ao vivo. E, entre aquelas que oferecem esse recurso, o nível dos eventos transmitidos pode variar bastante. Afinal, tudo depende dos direitos que a marca possui sobre um campeonato.

Então, procure sempre pelos operadores que oferecem as melhores competições via streaming. Assim, você pode apostar ao vivo enquanto assiste a jogos, lutas e corridas no mesmo ambiente online.

App

Um dos fatores que fazem mais diferença para o apostador hoje é um aplicativo de qualidade para dispositivos móveis. Afinal, cada vez mais pessoas fazem apostas esportivas pelo celular ou tablet.

É por isso que estamos sempre de olho no que cada app oferece. Atualmente, no Brasil, os melhores aplicativos mobile são os das seguintes marcas:

Betfair

Betmotion

PixBet

No entanto, você também encontra apps de qualidade de operadores como a Sportingbet e a Betano. Ou seja, não faltam opções de qualidade de acordo com esse requisito.

Melhores sites de apostas com bônus

Quando o assunto são bônus e promoções, a competição costuma ser ainda mais feroz entre as casas de apostas. Afinal, com a concorrência cada vez maior, todas as marcas procuram oferecer bônus de boas-vindas, créditos de aposta e outros benefícios para os usuários.

Confira os melhores bônus de boas-vindas do momento para apostadores brasileiros:

Betano: Com o código promocional VIPGOAL, você pode ganhar de até R$500 ao fazer o primeiro depósito na Betano. Para obter o benefício, é preciso aplicar o cupom no momento do cadastro e fazer um primeiro pagamento a partir de R$50. Também é preciso cumprir o rollover da oferta para liberar o benefício.

Apostar na Betano >> Betmotion: Com o código bônus GOALBET, você ganha até R$200 no primeiro depósito na Betmotion. A oferta é de 100% no primeiro depósito. Você também deve cumprir os requisitos de apostas para liberar o valor do bônus para saque posteriormente.

Apostar na Betmotion >> bet365: Você pode se cadastrar na bet365 usando o código bônus 365GOAL (O código de bônus 365GOAL pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma.) Para receber o bônus, é preciso criar uma conta no site e realizar um primeiro depósito. Verifique o site para os termos e condições completos.

Apostar na bet365>>

Apostas esportivas - Como funcionam?

Fazer apostas esportivas é muito simples — e o processo costuma ser bem parecido na maioria das plataformas. Em geral, você precisa apenas seguir estes passos:

Em primeiro lugar, confira a nossa lista e escolha um site para começar a apostar Então, faça seu cadastro e realize um depósito em sua nova conta Navegue até o esporte e o evento desejado — por exemplo, uma partida de futebol pelo Brasileirão Série A Consulte as odds e marque uma ou mais opções de palpites Indique um valor no boletim de aposta e confirme a operação

As melhores plataformas também oferecem a opção de apostar ao vivo em diversos eventos diariamente. Nesse caso, você pode ter que navegar até uma seção específica para palpites nesse formato.

Casas de apostas brasileiras — O que é importante saber

Tem alguma dúvida sobre casas de apostas brasileiras? Então, aproveite para conferir nossas respostas para algumas perguntas comuns por parte dos apostadores locais.

Quais casas de apostas são brasileiras?

Não existem casas de apostas com sede no Brasil, devido à falta de regulamentação local. No entanto, existem muitas marcas com sede no exterior que atuam principalmente no mercado brasileiro. Esse é o caso, por exemplo, de operadores como a PixBet. Além disso, há marcas consagradas que atuam no país, como a bet365 e a Betano.

Qual casa de aposta é mais confiável?

Todas as casas de apostas listadas nesta página são confiáveis para os apostadores brasileiros. Exemplos disso são operadores como a bet365 e a Betfair, ambas com mais de 10 anos de atuação no mercado internacional. Ao avaliarmos plataformas de apostas, a segurança vem sempre em primeiro lugar.

Quais as 5 melhores casas de apostas?

Nesta página, você encontra uma boa variedade de casas de apostas que estão entre as melhores do Brasil. Então, basta conferir aquelas que mais agradam em termos de bônus e recursos. Uma lista de 5 melhores casas de apostas no Brasil pode incluir marcas como a bet365, Betano, Betfair, Betmotion e Sportingbet.

Qual melhor site de apostas 2023?

A escolha do melhor site de apostas depende do que você valoriza mais em uma plataforma. Afinal, existem diferentes operadores que se destacam por aspectos como odds oferecidas, bônus de boas-vindas, métodos de pagamento ou suporte aos usuários. Confira a nossa lista nesta página para um resumo das melhores opções no Brasil.

Como funcionam os sites de apostas?

Para usar sites de apostas, basta se cadastrar em um operador de sua preferência e realizar um depósito válido na sua conta. Então, você poderá navegar pelos esportes, eventos e mercados disponíveis e fazer uma ou mais seleções de apostas. Depois, basta indicar um valor e confirmar o palpite. Os resultados são processados automaticamente.

Os sites de apostas são legais no Brasil?

As apostas foram liberadas por lei, no Brasil, no final de 2018. No entanto, desde então, a atividade carece de uma regulamentação plena por parte do governo federal. Por isso, os operadores em atividade no país têm sua sede no exterior. Para os usuários locais, no entanto, não há qualquer restrição às apostas realizadas nesses sites.

O que é código promocional ou código de bônus, e onde encontrá-los?

Um código promocional ou código de bônus pode ser usado para ativar benefícios especiais em casas de apostas. Esse tipo de cupom é oferecido nas próprias plataformas ou por meio de parceiros das marcas, incluindo o nosso site. Você pode receber bônus como crédito extra, apostas grátis e mais.

Qual o melhor site de apostas para iniciantes?

O melhor site de apostas para iniciantes é aquele que oferece um ambiente seguro, bônus de boas-vindas e valores baixos para depósitos e saques. Outro aspecto importante para usuários pouco experientes é o nível de suporte oferecido. Exemplos de plataformas que atendem a esses critérios incluem a Betano e a Betmotion. Aproveite e leia nosso artigo de Betano para iniciantes.

Como saber se um site de apostas é confiável?

Para saber se um site de apostas é confiável, o primeiro passo é conferir se ele tem uma licença válida para operar. As principais entidades que outorgam licenças de apostas incluem as autoridades de jogos de Malta, Curaçao e Reino Unido. Também é recomendável conferir o que outros usuários comentam sobre a marca na internet.

O que devo saber antes de me inscrever num site de apostas?

Antes de se inscrever num site de apostas, confira se o operador é confiável e oferece métodos de pagamento seguros para os usuários. Além disso, consulte os esportes e os mercados de apostas disponíveis. Por fim, veja como funciona o serviço de suporte ao cliente e se há ofertas de boas-vindas disponíveis.