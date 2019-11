Wijnaldum blijft koel onder waanzinnige lofzang van Jeroen Stekelenburg

Georginio Wijnaldum beleefde dinsdagavond een bijzondere avond met het Nederlands elftal tegen Estland (5-0).

De middenvelder droeg bij afwezigheid van Virgil van Dijk de aanvoerdersband bij Oranje en was met drie doelpunten goud waard in de laatste EK-kwalificatiewedstrijd. Wijnaldum maakte na zijn eerste treffer samen met Frenkie de Jong een statement tegen racisme, nadat hij maandag tijdens een persmoment al veel lof had geoogst door zich uit te spreken over de gebeurtenissen van zondag tijdens - .

Wijnaldum kreeg direct na afloop van NOS- verslaggever Jeroen Stekelenburg de vraag gesteld of hij in karma gelooft. "Waarom?", repliceerde de middenvelder. Stekelenburg wees op het persmoment van maandag, toen Wijnaldum krachtige woorden sprak over het incident rondom Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. "Ik wil niet zeggen dat het gisteren mijn dag was. Gisteren was een dag voor iedereen. Een eyeopener. Ik heb alleen gezegd wat ik voelde. Vandaag probeerde ik alles te geven wat ik had. Daar kwamen drie goals uit, wat heel mooi is", aldus Wijnaldum.

"Ik heb gezegd wat meerdere mensen wilde zeggen. Ik ben voetballer en bekend, waardoor mensen wat eerder naar je luisteren. Misschien had ik ook het podium ervoor: op de persconferentie voor een wedstrijd. Daardoor bereikte ik heel veel mensen. Ik heb het gedaan uit gevoel", vervolgde Wijnaldum, die niet onder de indruk leek van de lof die hij toegezwaaid kreeg van Stekelenburg.

"Mensen roepen dingen als: held. Maar dat ben ik absoluut niet: ik heb gewoon gezegd wat meerdere mensen denken. Misschien is mijn stem wat groter omdat ik voetballer en bekend ben. Daardoor wordt er misschien wat meer geluisterd. Misschien is het daarom wat beter aangekomen. Ik heb gewoon gezegd wat meerdere mensen wilden zeggen, maar sommigen hebben niet het platform dat ik wel heb. Ik vond dat het nu gezegd moest worden. Ik hoop dat we er nu ook wat aan gaan doen, zodat dit stopt in de voetballerij en in het sociale leven. Ik hoop dat wij als Nederlanders in Nederland dit probleem kunnen aanpakken, zodat het hier niet meer gebeurt. Daarna zien we wel verder."

Voor Wijnaldum betekende het zijn rentree bij Oranje, nadat hij afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Noord-Ierland (0-0) nog negentig minuten op de bank zat. "Ik had graag zaterdag willen spelen, maar ik was ziek. De trainer beschermde me. Elke voetballer wil natuurlijk spelen en zijn bijdrage leveren. Je wil natuurlijk belangrijk zijn. Omdat het nu zo goed gaat met het , voel je je zelf ook goed. Dan wil je gewoon spelen en belangrijk zijn voor het team. Gelukkig kon dat vandaag."