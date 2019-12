Tadic liet salaris van 42 miljoen euro links liggen: "Het was gekkenwerk, ja"

Dusan Tadic had Ajax afgelopen zomer kunnen inruilen voor een zeer lucratief avontuur in China.

Dalian Yifang, de werkgever van onder meer Marek Hamsik en Yannick Ferreira Carrasco, was bereid om de aanvaller een driejarig contract voor te leggen, met een salaris van in totaal 42 miljoen euro. Tadic, een halfjaar geleden ook gelinkt aan en en clubs uit de Premier League, verkoos een langer verblijf bij echter boven een Chinees miljoenensalaris.

"Het was inderdaad gekkenwerk, ja", blikt Tadic met The Guardian terug op de meest recente transferperiode. De Ajacied snapt wel waarom spelers uit Europa in de verleiding komen om naar China te verhuizen. "Zulke aanbiedingen kunnen je gek maken."

"Ik heb een paar goede aanbiedingen gehad vanuit China, maar je moet ook goed naar je hart luisteren. Geld is niet alles, want geluk kun je niet kopen. Vanbinnen voel ik me heel erg rijk."

Tadic stond een jaar eerder ook voor een lastige keuze: Bij blijven of bij Ajax terugkeren in de . De regerend landskampioen trok uiteindelijk aan het langste eind. "Veel clubs hadden serieuze interesse, maar ik maakte al snel duidelijk aan Southampton dat Ajax de enige optie was."

Lees beneden verder

Tadic heeft geen moment spijt gehad van zijn keuze voor de Amsterdamse club. "Zij hadden mij nodig en ik hen. We hebben elkaar in dat opzicht echt gevonden."

Tadic bereidt zich voor op het -duel met van dinsdagavond. De routinier wil een scenario zoals afgelopen seizoen, toen de finale in extremis werd misgelopen, ten koste van alles voorkomen. De pijn van de 2-3 nederlaag tegen is zeven maanden later nog steeds voelbaar. "Een dergelijke stilte had ik nog nooit meegemaakt, in het stadion en binnen de club in de dagen daarna."

"Het leek wel of mensen een paar dagen niet konden praten of eten. Het was een grote teleurstelling, want we hadden een plaats in de finale echt verdiend." Het duel tussen Ajax en Valencia begint dinsdag om 21:00 uur.