Neymar wekt irritatie: "Maar ik ben geen politie en ook niet zijn vader"

Neymar ontbrak de afgelopen maand met een hamstringblessure bij Paris Saint-Germain, maar de Braziliaan is dicht bij een rentree.

Les Parisiens nemen het vrijdagavond in competitieverband op tegen OSC en de verwachting is dat de sterspeler fit genoeg is om in actie te komen tegen de eerstvolgende tegenstander van in de .

"Neymar heeft de afgelopen twee weken goed getraind", vertelde trainer Thomas Tuchel donderdag tijdens een persconferentie. "Hij voelt zich goed. Ervan uitgaande dat dat zo blijft, zal hij vrijdag deel uitmaken van de selectie."

De oefenmeester is ondanks deze progressie toch niet helemaal te spreken over de instelling van Neymar, die onlangs op uitnodiging van Gerard Piqué te gast was bij een Davis Cup-wedstrijd in Madrid.

Tuchel wil er echter ook weer niet al te zwaar aan tillen: "Ik ben niet van de politie en ik ben ook zijn vader niet. Ik ben zijn coach! Hij heeft ervoor en erna goed getraind. Of ik het kon waarderen? Nee, dat niet. Dit is echter niet het moment om je er enorm over op te winden. Hij kan spelen tegen Lille en nu moeten we beslissen of hij ook in de basis zal beginnen. Negentig minuten is ook nog te veel voor hem."

"Als je het hem vraagt, zal hij het niet toe willen geven. Maar het is wel zo, dat is nog te veel." Tuchel kan ondanks de terugkeer van Neymar tegen Lille niet over een volledige selectie beschikken: "Ander Herrera en Marco Verratti zijn niet beschikbaar. Kylian Mbappé, die de hele week ziek is geweest, traint weer. Het is echter niet zeker dat hij kan spelen tegen Lille, we zullen het zien."