Johan Derksen: "Als ik de hond uitlaat, maak ik meer meters dan hij"

Quique Setién debuteerde zondag met een overwinning als coach van Barcelona.

De opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde zag zijn ploeg dankzij een schitterend doelpunt van Lionel Messi van Granada winnen: 1-0. Messi maakte zijn vijftiende treffer van het seizoen en scoorde voor het zestiende kalenderjaar op rij. Bij Veronica Inside ging het maandagavond over Ronald Koeman, Xavi én de zesvoudig winnaar van de Ballon d'Or.

Wim Kieft vindt het 'niet meer dan logisch' dat Koeman 'nee' heeft gezegd tegen alvorens Setién werd aangesteld. "Hij had het, denk ik, stiekem in zijn hart best wel gewild, maar je kan het gewoon niet maken", vertelde de oud-aanvaller. "Dan krijg je echt alles over je heen. Het is natuurlijk wel zijn club, dat is algemeen bekend. Het is op het verkeerde moment."

De suggestie dat Sétien een tussenpaus is, ondanks een contract tot medio 2022, wordt door Johan Derksen onderschreven. "Hij heeft gewoon het elftal niet om te overleven. Ze gaan door een moeilijke periode heen, het elftal is te oud."

"Ze moeten gaan verversen en dat kost punten. Dus misschien komt het nog wel goed uit voor Koeman. Voor Ronald was het gewoon verschrikkelijk dat hij nu die aanbieding kreeg."

"Hij moest bedanken en voor hetzelfde geld komen ze niet meer terug bij hem. Dat is het risico." Niet alleen Koeman werd benaderd: technisch directeur Eric Abidal en algemeen directeur Óscar Grau waren ruim een week geleden met Xavi in gesprek in Doha. De coach van Al-Sadd vond het echter niet het juiste moment om bij zijn grote liefde aan de slag te gaan, ook naar verluidt omdat hij het niet netjes vond om Valverde van zijn baan te 'beroven'.

"Xavi is ook een clubman, maar die zal voor hetzelfde dilemma hebben gestaan", denkt Kieft. Derksen vindt de keuzes van de oud-spelers van Barcelona om hun voormalig werkgever nul op het rekest te geven niet meer dan logisch. "Je moet nu niet in Barcelona stappen. Er valt geen eer aan te behalen. Na Sétien komt er een echte trainer."

Wie er ook voor de selectie staat, Messi zal vaak het verschil blijven maken, denkt Kieft. "Messi blijft bij Barcelona tot hij niet meer kan lopen. Dat is onvermijdelijk. Hij heeft dit seizoen geweldige wedstrijden gespeeld." Daar is Derksen het niet volledig mee eens. "Als ik de hond uitlaat, maak ik meer meters dan hij in een wedstrijd. Het scherpe is er wel van af. Hij loopt een uur en een kwartier te wandelen."