Eric Abidal verklapt gesprekken en hoopt vurig op topdeal voor Barcelona

Barcelona is bezig om sterspeler Lionel Messi langer te binden.

De Argentijnse aanvaller ligt nu nog tot medio 2021 vast, maar Eric Abidal geeft aan dat de club met de entourage van Messi praat over een nieuwe verbintenis. De technisch directeur van de Catalaanse grootmacht bevestigt dat Messi zelf nog altijd mag beslissen over zijn toekomst.

Messi heeft een clausule in zijn contract waarbij hij zelf mag beslissen of hij aan het einde van ieder seizoen wil vertrekken uit het Camp Nou. "Hij heeft inderdaad een optie in zijn contract, maar ik weet dat de president (Josep Maria Bartomeu, red.) met zijn vertegenwoordigers praat om dit dossier voor eens en altijd achter ons te laten", zegt Abidal.

De aanvaller heeft dus de mogelijkheid om te verlaten, maar heeft wel altijd aangegeven erg gelukkig te zijn bij de topclub.

Abidal hoopt dat Messi nog vele jaren actief zal zijn in het shirt van Barcelona. "Ik denk dat dat ook wel gebeurt. Het is de beslissing van Leo. En, wat hij zegt, Barcelona gaat voor alles. Hij is de allerbeste."

Abidal stelt verder in gesprek met Sport dat de huidige selectie van Barcelona beter is dan vorig seizoen. "Als je spelers haalt, wil je niet alleen talent halen, maar ook persoonlijkheid. In sport kan de mentaliteit het verschil maken. Alle aankopen die we hebben gedaan, plus de jeugdspelers die zijn doorgestroomd, beschikken over het juiste karakter. Ze gaan ons enorm helpen, op en buiten het veld."