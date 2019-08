"Als Barcelona Neymar terughaalt, dan barst de bom in de kleedkamer"

Neymar wordt nog steeds hevig gelinkt aan Barcelona, maar niet iedereen is blij met zijn mogelijke komst.

Als het aan Hristo Stoichkov ligt keert de Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain juist niet terug in het Camp Nou. De oud-speler van de Catalaanse grootmacht, die in 1992 de Europa Cup I veroverde met , denkt dat een eventuele terugkeer van Neymar slecht is voor de verhoudingen in de kleedkamer.

"Er is geen plaats voor Neymar bij Barcelona", trapt Stoichkov af in gesprek met Univisión. "Barcelona heeft al een aantal zeer belangrijke spelers. Ze hebben Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Lionel Messi en Luis Suárez voor de voorhoede, waar ga je Neymar dan neerzetten?"

De oud-speler verwacht scheve gezichten als de Braziliaan zich echt weer aansluit bij zijn voormalig werkgever. "Als je hem terughaalt, dan barst echt de bom in de kleedkamer. Ik zie het dan ook niet zitten dat Neymar terugkomt", vervolgt Stoichkov zijn relaas over de transfergeruchten rondom de -aanvaller.

"Het legt onnodig veel druk op de club, al zullen er ongetwijfeld spelers zijn die aan de voorzitter vragen om Neymar terug te halen. Ik denk echter niet dat Barcelona zoveel geld wil neerleggen voor hem. Ik denk zelfs dat de financiële middelen er niet zijn om Neymar aan te trekken.'

Neymar wordt ook genoemd bij , al lijken het voorlopig slechts geruchten te zijn. PSG zou volgens RAC1 honderd miljoen euro willen hebben voor Neymar. Daarnaast moeten Ivan Rakitic en Philippe Coutinho in de deal worden betrokken.

Stoichkov hoopt echter niet dat een dergelijke constructie van de grond komt. "Rakitic is een geweldige speler en tevens een bescheiden jongen. Hij heeft altijd het belang van Barcelona op de eerste plaats staan. Coutinho heeft veel geld gekost (120 miljoen euro, red.), maar hij heeft wel degelijk voetballende kwaliteiten en daarom wil ik dat hij bij Barcelona blijft."

Stoichkov denkt ook dat de supporters een eventuele comeback van Neymar niet zien zitten. De Braziliaan verliet Barcelona in 2017 en dat zit veel fans van de Spaanse kampioen nog steeds dwars.

"Door zijn vertrek is de relatie met de aanhang van Barcelona ernstig bekoeld. De fans houden van dit elftal en ik betwijfel of ze Neymar opnieuw in de armen zullen sluiten."

Neymar, die Barcelona twee jaar geleden voor 222 miljoen euro verliet, heeft bij PSG nog een contract tot medio 2022.