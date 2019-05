Ajax houdt niets over van winstpremie KNVB Beker: "Dat was 250.000 euro"

Jeroen Slop verlaat Ajax na twee decennia als financieel directeur te hebben gefungeerd.

In zijn laatste jaar als financieel eindverantwoordelijke in de Johan Cruijff ArenA stroomden de miljoenen binnen door het bereiken van de halve finale in de . Aan de andere kant is daar de magere oogst na het in de wacht slepen van de TOTO door het elftal van Erik ten Hag.

"Dat klopt inderdaad", bevestigt Slop tegenover Life . "De winstpremie was 250.000 euro, maar dat geld waren we al kwijt omdat we als club besloten de kaartprijs voor de finale te verlagen voor onze fans. Vanwege de deels verplichte treincombi en alles wat daarbij kwam kijken, betaalden Ajaxfans zo'n veertien euro meer dan de -fans die met de bus mochten komen. Dat verschil hebben wij betaald."



Ajax is mede door de flinke bedragen uit het miljardenbal een kerngezonde club in financieel opzicht. Spijt van de beslissing om bij de KNVB verder te gaan als lid van de raad van Commissarissen heeft Slop echter geen moment gehad. "Zeker als je het twintig jaar hebt gedaan, denk je wel: het is tijd dat een ander het gaat doen. Die bevestiging kreeg ik vlak nadat ik had besloten te stoppen. We lootten . Ik dacht: ik ben al vier keer in Bernabéu geweest, laat mij maar thuis. Ik zat thuis op de bank tijdens die fantastische wedstrijd, vond het alsnog een geweldige belevenis. Susan Lenderink (opvolger van Slop als financieel directeur, red.) zal van de eerste keer Bernabéu echt genieten. Dat deed ik ook. Maar nu dacht ik echt: gaan we weer."



"Wat ik wel ga missen, los van de collega's, is de hectiek. Bij een club als Ajax kan er altijd iets gebeuren. Ik zit hier nu met jou, maar als zich ineens een transfer aandient, stuur ik jou weg, dan moet alles wijken. Die hectiek vind ik mooi. Ook de jeugdcontracten zijn bijzonder. Toen Matthijs de Ligt zijn eerste contract tekende, kende niemand hem nog. Dat zijn mooie dingen die je in een andere baan niet snel tegenkomt", aldus Slop.