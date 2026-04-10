Wessel Antes

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アルビレックス新潟FC
VVVのレジェンド、ホンダ（39）がキャリア12チーム目へ電撃加入
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NECナイメヘン 対 フェイエノールト
NECナイメヘン
フェイエノールト対NEC戦で、主力3人が欠場する可能性がある。
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シャフタール・ドネツク 対 AZアルクマール
シャフタール・ドネツク
AZの「バカ」が非難を浴びる：「それはもちろん許されないことだ」
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シャフタール・ドネツク 対 AZアルクマール
シャフタール・ドネツク
AZの大型補強に激しい批判：「それは金の無駄遣いだ」
AFP
移籍情報
レアル・マドリー 対 バイエルン
「レアル・マドリード、CL準々決勝のスター獲得を狙う」
VoetbalTijd
トゥウェンテ
フローニンゲン
出場停止を無視？トゥエンテの選手がサッカー討論番組に出演
NH Nieuws
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オランダ
ボルサートがスタジアムに現れ、お気に入りの選手を「天才」と絶賛。
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PSVアイントホーフェン
CDグアダラハラ
PSVで141試合に出場した選手が復帰を熱望：「素晴らしいことだと思う」
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リヴァプール
シャフタール・ドネツク
オランダ人選手はスロット監督の下、リヴァプールへの移籍を拒否した。「何かしっくりこなかった」
Imago
AZアルクマール
オランダ
メーディンクはオランダ代表に復帰するため、元トップストライカーの助力を得る。
Voetbalzone
特集＆コラム
イプスウィッチ・タウン
アヤックス育ちの6人がプレミアリーグを志す：「まだ道半ば」
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移籍情報
マンチェスター・ユナイテッド
マンチェスター・ユナイテッド、マグワイアの将来に関する重大なニュースを発表
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移籍情報
オランダ
メンフィスにとっての明確な指針：この実績ある監督が、彼をワールドカップへと導く
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フェイエノールト
ユトレヒト
ベーン：「フェイエノールトへの復帰に向けて、彼は素晴らしい成績を残している」
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移籍情報
レアル・マドリー
「レアル・マドリードで215試合に出場した選手が、プレミアリーグ移籍の可能性」
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アヤックス 対 トゥウェンテ
アヤックス
アヤックス出身の選手が称賛される：「土曜日のアレーナでは、彼が最高のミッドフィールダーだった」
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FCドルトレヒト
ディルク・カイト
クイトが、来シーズンどのクラブの監督を務めるかについて語る：「早く決まることを願っている」
Voetbalzone
特集＆コラム
フェイエノールト
トラウナーが本書を締めくくる：フェイエノールトのカンファレンスリーグの英雄たちは今、どこにいるのか？
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ヨング・アヤックス
フェイエノールト選手の弟がアヤックスでデビュー：「このレベルに対応できることを証明した」
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フェイエノールト
ロビン・ファン・ペルシー
ファン・ペルシーとスターリングは最近、フェイエノールトで重要な会談を行った
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