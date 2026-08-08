ハビ・ロペスがフェイエノールトの新たな左サイドバックになる可能性がある。24歳のスペイン人DFは現在、レアル・ソシエダに所属している。

Feyenoord Transfermarktが報じた。ロペスはサン・セバスティアンを離れることが認められる見込みで、ロッテルダムのクラブはレンタルでの獲得を検討しているという。

フェイエノールトは左サイドバックのポジションに問題を抱えている。ジョーダン・ボスの復帰はまだ数カ月先で、ハイス・スマルも最近になってようやく再びトレーニングピッチに立ったところだ。

そのため、19歳のタイメ・ウェッセルスが日曜日の試合メンバーに入っている。フェイエノールトはフレンドーロテライ・エールディヴィジの開幕戦で、敵地でスパルタと対戦する。

ロペスはデポルティーボ・アラベスでプロ選手として台頭した。2年前、レアル・ソシエダは彼を獲得するために約650万ユーロを支払った。

左利きのロペスは定位置を確保することができなかった。そのため、昨季はレアル・オビエドへレンタル移籍していた。

ロペスとレアル・ソシエダの契約は2030年半ばまで残っている。Transfermarkt はこのサイドバックの市場価値を500万ユーロと見積もっている。