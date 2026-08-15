アヤックスとNECがアフメトジャン・カプランを巡って合意に達したと、Algemeen Dagbladのクラブ番記者ヨハン・イナンが伝えている。国内移籍の移籍金は約250万ユーロになるという。

ナイメーヘンでは、カプランは4年契約にサインする見通しで、契約は2030年半ばまでとなる。昨季、このトルコ人DFはすでにNECでレンタルとしてプレーしていた。

NECでの公式戦30試合で、カプランは非常に優れた印象を残した。さらに2得点も記録している。

4年を経て、カプランはアヤックスからの完全移籍による退団が近づいている。2022年夏、左利きの同選手はトラブゾンスポルから実に950万ユーロで加入していた。

アヤックスでは公式戦通算25試合で終えることになる。NECでは今季、同胞のエムレ・モルとともにプレーすることになる。

ナイメーヘンのクラブにとって、カプランはまさに必要不可欠な補強だ。とりわけフィリップ・サンドレルが長期離脱となっているだけに、その重要性は大きい。

NECは今なおチャンピオンズリーグのグループステージ出場を目指している。FKボデ／グリムトとのホーム＆アウェー2連戦が最後の関門となる。