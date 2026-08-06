『ESPN』によれば、フェイエノールトはヒヴァイロ・レートに対して固定額3300万ユーロを求めている。テクニカルディレクターのデフィ・リゴーは譲歩する姿勢を見せておらず、そのためすでに複数の関心を示していたクラブが撤退した。

ジャーナリストのダニエル・マンによれば、フェイエノールトはこの夏にレートを売却する必要性をほとんど感じていないという。そのため、ノッティンガム・フォレストとローマは手を引いた。

マンはポッドキャスト『Tekengeld』で「フェイエノールトは本当に断固としている。彼らはレートに対する総額2900万ユーロのオファーを拒否した。内訳は固定2500万ユーロとボーナス400万ユーロだった」と語った。

レート本人はローマへの移籍を望んでいたが、ロッテルダムのクラブはより高い金額を狙っている。「フェイエノールトは固定額3300万ユーロを求めている。まだ余地はあるのか？ この取引はもう本当に成立しないように見える。リゴーは断固としていて、最低でも3300万ユーロを望んでいる。実際のところ、まったく売る気がないようにさえ見える。レートは重要な選手と見なされている」

レートはフェイエノールトと2029年半ばまで契約を残しており、そのためクラブは20歳のサイドバックの価値がすぐに下がるとは見ていない。

いずれにせよ、レートは反旗を翻すような選手ではない。「私たちは選手周辺の情報筋に話を聞いた。いや、ヒヴァイロはgentlemanだ」

「彼はフェイエノールトを愛しているし、決してごねるようなことはない。日曜日のスパルタ戦には出場すると見ている」とマンは締めくくった。