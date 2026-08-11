アーネ・スロットが『アルヘメーン・ダフブラット』の記者ミコス・ゴウカの取材に対し、KNVBが新たな代表監督として招へいしようとしたものの不調に終わった件について、自ら初めて反応を示した。

5月末にリヴァプールを解任された47歳の指揮官は、事実と異なる報道がメディアで多く流れていると見ている。

そのため、スロットは自らの見解を述べた。「ここ数週間、特にここ数日、オランダ代表の監督職の空席に関してさまざまな報道が出ました。その中では、給与や契約期間などをめぐる長期の交渉の末に、私がプロセスから撤退したと示唆されていました。しかし、その憶測は事実ではありません。私たちは単純に、そのような協議の段階に一度も至っていません」

「現実には、短い期間にわたってKNVBと話し合いがあっただけです。重要な役職への就任を打診され、その役割や求められることについてより明確なイメージを持ちたいと考えるのは、ごく自然なことです。ただ、最初の話し合いから1週間以内に、私は自分の直近の将来を再びクラブフットボールに見ていると、KNVBにはっきり伝えました」

「現時点のキャリアにおいて、私は何よりも日々トレーニング場で自分の選手たちと過ごす姿を望んでいます。代表チームでは、それは同じ形では単純に不可能です。それが、協議をそれ以上続けず、また可能性のある契約がどのようなものになり得るかについての交渉を始めなかった唯一の理由でした」

スロットは将来的に代表監督就任の可能性を否定していない。「私は代表チームとKNVBに非常に大きな敬意を抱いていますし、あの1週間の話し合いが進められたプロフェッショナルなやり方についても、前向きなことしか言えません」

「今のところ、クラブフットボールにはまだ多くのものが私にもたらされると信じています。いつの日か代表監督として自国を率いることができれば、大きな名誉でしょう。ただ、今回は私にとってその時ではなかったのです」とスロットは締めくくった。