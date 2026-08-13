マンチェスター・シティとアル・カーディシーヤは、タイアニ・ラインデルスの移籍をめぐって交渉がかなり進展している。ファブリツィオ・ロマーノ氏が木曜日に報じた。

両クラブは移籍金6000万ユーロで合意に近づいている。ただし、ラインデルス本人はまだ説得されていないという。

同じくこのミッドフィールダーに関心を示しているノッティンガム・フォレストも、状況を注意深く見守っている。

28歳のラインデルスは、マンチェスター・シティと2030年半ばまで契約を結んでいる。そうした中、この35試合出場の代表選手は興味深い選択を迫られている。

ラインデルスは昨夏、5500万ユーロでACミランから加入した。同クラブでは議論の余地のないスターの一人だった。ズヴォレ出身の同選手はマンチェスターでも好スタートを切ったが、徐々にベンチへと追いやられていった。

昨季、ラインデルスはマンチェスター・シティで公式戦合計2810分間プレーした。その中で7ゴールを記録し、そのうち5得点はプレミアリーグでのものだった。また、8アシストもマークした。

そして今、ラインデルスは代表のチームメートであるクライセンシオ・サマーフィルの後を追う可能性がある。サマーフィルはワールドカップでの好パフォーマンス後、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルと契約した。