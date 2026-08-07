AZ戦での一発退場によりジョーイ・フェールマンに科されていた出場停止処分が軽減された。PSVの異議申し立てを受け、プロサッカー検察官は処分を2試合の出場停止（うち1試合は執行猶予付き）に引き下げることを決定した。

フェールマンは日曜日、PSVとAZが対戦したヨハン・クライフ・スハールで早い時間帯に退場処分を受けた。高く上げた足がメックス・メールディンクの頭部に激しく入った。

主審のセルダル・ギョズビュユクは当初プレーを続行させたが、VARの介入後に判定を変更し、一発退場を命じた。この判定は試合に大きな影響を及ぼし、最終的にAZが0-4で勝利した。

フェールマンには当初、3試合の出場停止（うち1試合は執行猶予付き）が科されていた。PSVは異議を申し立て、今回その訴えが認められた。

これにより、フェールマンはエクセルシオールとのアウェー戦に通常通り出場できる。フォルトゥナ・シッタートとのシーズン開幕戦は、いずれにせよ欠場することになっていた。PSVは土曜日20時からホームでフリーンデンロテライ・エールディビジの開幕戦を戦う。

現時点では、フェールマンは来季のエールディビジでもPSVの中盤でプレーする可能性が高そうだ。フォレンダム出身の同選手は2021年にSCヘーレンフェーンから加入した。

関心を示すクラブは固定額2000万ユーロでフェールマンを獲得できるが、ここまでのところ動きは不気味なほど静かなままだ。