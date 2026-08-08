2026年ワールドカップ期間中、最も多く殺害予告の標的となったサッカー選手はリオネル・メッシだった。スペイン紙『Marca』が、同大会に関する大規模な米警察報告書を確認した上で明らかにした。

同紙は、スペインが制したワールドカップの期間中に、FBIとIPCCの双方が直面したあらゆる安全上の脅威が記された米警察の報告書について伝えている。

Marcaはその中で、いくつかの異様な詳細も報じている。ある男は、ヨルダン対アルゼンチンのグループステージの試合中に、ほかの2人とともに自作爆弾とAR-15ライフルで武装してスタジアムに突入すると脅していたという。

問題の電話では、メッシが具体的な標的として名指しされていた。狙いはアルゼンチンのスーパースターを殺害することだった。

一方で、アルゼンチン対エジプト戦を前にしては、インターネット上に不穏な文言が見つかっていた。「アトランタ・スタジアムに入り、体にくくりつけた4つの爆弾でメッシを吹き飛ばす」と、ある容疑者はSNSに書き込んでいた。

同じ試合の最中には、実際にスタジアム内で爆弾の捜索も行われた。それらは特定のゴミ箱に隠されているとされていた。警察犬を使った徹底的な捜索の末、最終的には誤報だったことが判明した。

クリスティアーノ・ロナウド

Marcaによると、クリスティアーノ・ロナウドを脅迫したとして複数の人物も拘束されている。そのうちの1人は、不審な男がロナウドの居場所の詳細を執拗に尋ね続けたことを受け、FIFAがFBIに通報した後に逮捕された。

2日後、ヒューストン警察は同じ男を突き止め、ポルトガル代表が滞在していたホテルで逮捕した。別の人物も、ロナウドと一緒にエレベーターに乗り込もうとし、「ただ彼と自撮りがしたかっただけだ」と主張した後、同様の事件でトロントにて逮捕された。

審判

ワールドカップの審判員たちにも、多くの殺害予告が届いていた。フランス人のフランソワ・ルテキシエは、物議を醸したアルゼンチン対エジプト戦を裁いた後、6000件を超えるヘイトメッセージを受け取った。その後、フランスにある彼の自宅と家族には追加の警備がつけられた。