PSVは数百万ユーロを手放すことになりそうだ。クハイブ・ドリウエシュの大型移籍が破談に終わる。

クハイブ・ドリウエシュはレンジャーズでキャリアを続けることにはならなかったと、『Eindhovens Dagblad』のクラブ番リク・エルフリンク記者が金曜日に伝えた。関係者の間でこの数日間、グラスゴーで合意に至らず、ウインガーはPSVに戻ることになった。

24歳のアタッカーは移籍を完了させるため、すでにスコットランドに滞在していた。しかしこれでPSVは実に800万ユーロを手にする機会を逃すことになる。

何が正確に起きたのかは現時点で不明だが、いずれにせよドリウエシュはアイントホーフェンに戻る。

PSVはこの5か月で4度目の移籍破談を経験することになった。リカルド・ペピ、アダモ・ナガロ、アルマンド・オビスポがドリウエシュに先立ってそうなっていた。

ドリウエシュがPSVで再びすぐに重要な役割を担うようになるとは思えない。今季最初の数試合は負傷のため欠場していた。

さらにドリウエシュは、下部組織のアミル・ブアムディに序列で抜かれたようだ。ブアムディは近く、フィリップス・スタディオンで新契約にサインする。

PSVは土曜夜に再び試合に臨む。アイントホーフェンのクラブは20時キックオフでエクセルシオールのアウェーゲームに臨む。先週末のPSVはフォルトゥナ・シッタートと2-2で引き分けるにとどまった。