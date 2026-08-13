ルシャレル・ヘールトライダの獲得争いにアヤックスも参戦したと、ドイツでの先行報道を受けてデ・テレグラーフが木曜日に確認した。

同紙によると、アムステルダムのクラブは水曜日にRBライプツィヒへ接触した。PSVがこのロッテルダム出身DFのレンタルを望んでいることはすでに知られていたが、レッドブルズは完全移籍を優先している。

「ミカ・ゴッツがPSGに売却されれば、アヤックスは約1800万ユーロの移籍金を支払えるだけの資金を得る可能性がある」と、クラブ番記者のマイク・フェルヴァイは記している。レンタルでのオファーもテーブルに載っているという。

アヤックスは右利きのセンターバックをもう1人探している。板倉滉とヨシプ・シュタロにヨハン・クライフ・アレナでの将来がもはやないことは、以前から明らかになっている。

26歳のヘールトライダは、ライプツィヒと2029年半ばまで契約を残している。以前はフェイエノールトで公式戦202試合に出場した。

ヘールトライダがアヤックス、あるいはPSVに移籍することになれば、非常に刺激的な話となる。ロッテルダム南部では、このオランダ代表DFはいまも非常に愛されている。

ヘールトライダは海外移籍を選ぶ可能性もある。昨季はレンタルでサンダーランドに所属してプレーした。