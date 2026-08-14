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Goal.com
ライブ
imago-sport-1079006039.jpgANP
Wessel Antes

翻訳者：

オランダ代表のティジャニ・レインデルスがサウジアラビアで受け取ることになる法外な金額

移籍情報
オランダ
Al Qadsiah
マンチェスター・シティ
タイアニ・ラインデルス

『デ・テレグラーフ』が、ティジャニ・ラインデルス（28）がサウジアラビアで受け取る金額を明らかにした。記者マイク・フェルウェイによれば、オランダ代表の同選手はアル・カーディシーヤで5シーズンにわたり、1億ユーロ超を手にする可能性があるという。

1年前、ラインデルスはACミランからマンチェスター・シティへ移籍した。報道によれば、経験豊富なMFはそれ以降、年俸換算で約700万ユーロを受け取っている。

ラインデルスはアル・カーディシーヤと4シーズンの契約を結び、さらに1シーズン延長のオプションが付く。これにより、少なくとも8000万ユーロが保証されることになる。

仮にラインデルスが5年間を全うした場合、総額は1億ユーロを超える。つまり、ダンマームで大幅な待遇改善となる。

ラインデルスは木曜日、すでにマンチェスター・シティのトレーニングに姿を見せなかった。どうやらズヴォレ出身の同選手は、あらゆるリスクを排除したかったようだ。

このところノッティンガム・フォレストもラインデルス獲得に関心を示していると報じられていたが、アル・カーディシーヤは移籍金6100万ユーロという巨額オファーで、このイングランドのクラブを上回った。

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