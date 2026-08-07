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Goal.com
ライブ
imago-sport-1079291590.jpgANP
Wessel Antes

翻訳者：

ベンフィカがアヤックスからの獲得を狙う　「ジョルディ・クライフは1500万ユーロを要求」

移籍情報
アヤックス
クロアチア
ベンフィカ
ヨシップ・シュタロ

ヨシプ・シュタロは、アヤックスで最後の数週間を過ごしているようだ。クロアチアメディア『Sportske Novosti』によれば、26歳のDFには実に3件のオファーが届いているという。

アムステルダムで失望の残る3シーズンを過ごした後、シュタロは退団に前向きな姿勢を示している。ただし、関心を寄せるクラブはまずアヤックスと合意に達しなければならない。

とはいえ、現時点ではまだそこまでには至っていない。クロアチア側の報道によると、アヤックスはシュタロに約1500万ユーロを求めている。

関心を示す3クラブのうちの1つとしてベンフィカの名前が挙がっている。さらに、プレミアリーグのクラブからもシュタロは注目を集めているようだ。

リスボンでは、シュタロがアントニオ・シウバの後任となる可能性がある。シウバは2500万ユーロでAFCボーンマスに売却された。

アヤックスは2023年、シュタロ獲得に向けてディナモ・ザグレブに実に2050万ユーロを支払った。現在では、クラブ首脳陣は数百万ユーロ規模の損失を受け入れる構えだ。

シュタロは今季、まだアヤックスでプレーしていない。このセンターバックはワールドカップから痛みを抱えて戻ってきた。

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