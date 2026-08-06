Voetbalpraatのアナリスト陣は、PSVがユリ・バース獲得に向けてアヤックスに打診しても不思議ではないと見ている。23歳のDFは、ミチェル・サンチェス監督の下で構想外となる可能性がある。

アナリストのマルシアーノ・フィンクは、その状況を残念がっている。「ここ2〜3シーズン、数少ない踏ん張っていた選手の一人であり、後方からのビルドアップでも何度もアヤックスを助けてきたバースが、今になって突然脇役に追いやられるなんてことがあってはならない。それはおかしいと思う」

バースはプレシーズン中、コンディションに悩まされており、その影響で現在はアーロン・ボウマンとデイリー・ブリントがセンターバックのコンビを組んでいる。そのためここ数週間、アヤックスは左利きのセンターバック2人を並べてプレーできるのかという疑問も持ち上がっている。

司会のヤン・ヨースト・ファン・ガンヘレンは、何の前触れもなくアナリスト陣に非常に刺激的なアイデアを投げかけた。「もしかしたら、PSVがアヤックスにちょっと声をかけることもできるかもしれない。本当に構想外になるなら……」

アンコ・ヤンセンは興奮気味に反応した。「ユリ・バースがPSVへ？ それは突飛な考えだとは思わないね。本気で。ヤン・ヨーストがさらっとぶち込んできたな！」

タイス・ズワーヘルマンも話に加わった。「もちろん、こんなの実現することはないだろうけど、バースについては、そうでなければどの海外クラブが彼を獲るんだろうと考えることがある」

バースとアヤックスの契約は2028年半ばまで残っている。Transfermarktによれば、この左利きのDFの市場価値は約2000万ユーロだ。