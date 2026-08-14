ボデ／グリムトに所属する17歳の超逸材ミケル・ブロ・ハンセンが、PSVの前線強化として加わる見通しだ。『アイントホーフェンス・ダフブラット』のリク・エルフリンク記者が伝えている。

ブロ・ハンセンはボデ／グリムトのトップチームで最初の15試合に出場し、8ゴール3アシストを記録した。

この10代の選手はボデ／グリムトとあと1年の契約を残しているだけで、PSVは他の複数の欧州クラブと同様に今のうちに獲得に動こうとしている。

アイントホーフェンのクラブはすでにブロ・ハンセンにオファーを提示しており、選手本人もすでに提案を受け取っている。

エルフリンク記者は、想定される要求額についても詳しく伝えている。「おそらく数百万ユーロ規模になるだろうが、ブロ・ハンセンの契約が残り1年しかないことは重要な要素ではない」

「もし今売却されなければ、彼は冬にはすでにクラブと交渉できるようになり、次の夏にはクラブが移籍金を支払うことなく退団できる」と同記者は付け加えている。

イングランドのクラブなどは、ブロ・ハンセンに対して高額を支払う用意がある。PSVは彼の獲得を目指しており、そのうえで今夏にはさらにFW1人を放出したい考えだ。たとえばエスミル・バイラクタレヴィッチがまだ退団する可能性がある。