フェイエノールトに主力から朗報　今夏の移籍はなし

『Voetbal International』の記者ヨースト・ブラウホフ氏によると、ヒヴァイロ・リードはもはやフェイエノールト退団に向けて動いていないという。

まだ20歳のこのDFは今夏、ASローマとノッティンガム・フォレストと話し合いを行った。しかし、いずれのクラブもフェイエノールトが十分とみなすオファーは提示しなかった。

その結果、リードはデ・カイプでもう1シーズンプレーすることを決断した。ブラウホフ氏によれば、ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督への信頼は非常に厚いという。

「ロッテルダムのクラブとともにタイトルを争うことに、完全に集中している」と、その記者は付け加えている。

リードはフェイエノールトと2029年半ばまで契約を残している。そのため、テクニカルディレクターのデフィ・リゴーも、この右サイドバックを急いで売却する必要はなかった。

若い年齢にもかかわらず、リードはすでにフェイエノールトで公式戦55試合に出場。その中で5ゴール11アシストを記録している。

Transfermarktはリードの市場価値を2500万ユーロと見積もっている。フェイエノールトは2023年に育成補償金を支払い、FCフォレンダムから同選手を獲得した。