Daily Loos

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エヴァートン
グレアリッシュの5000万ポンドの買い取りオプションは行使されないと見込まれるが、エバートンは依然として期待している。
Getty
ヴィクトル・ギェケレシュ
アーセナル
アーセナルのストライカー、期待外れのプレーに激しい批判が殺到：「まるで仮面を被っているようだった」
Go Ahead Eagles
NACブレダ
ゴー・アヘッド・イーグルス
NACは、KNVBによる「パスポートゲート」に関する判断を受け入れるつもりはないようだ
Imago
スポルティングCP 対 アーセナル
スポルティングCP
見応え満点：クアレスマの驚異的なパスがアーセナルの守備陣を完全に翻弄
Imago
フェイエノールト
サウサンプトン
フェイエノールトで不振だった選手が調子を戻し、昇格争いにおいて再び重要な存在となっている
Voetbalzone
特集＆コラム
オランダ
オランダ代表の戦術を徹底分析：ワールドカップに向けて、これがクーマン監督にとって最大の落とし穴となる可能性がある
AFP
PSVアイントホーフェン
PSVへの激しい批判と、早期の歴史的優勝にもかかわらず記録した驚くべき不振
ESPN
アヤックス
ヨシップ・シュタロ
ペレス、アヤックスの選手について痛烈な結論を下す：「このプレースタイルは悲惨だ」
Imago
フェネルバフチェ 対 ベシクタシュ
フェネルバフチェ
フェネルバフチェ、ベシクタシュとの緊迫した一戦を試合終了間際に決着
ESPN
スパルタ・ロッテルダム
ヨエル・ドロンメル
活躍中のドロンメルがエールディヴィジからの関心に反応し、PSVでの将来について率直に語った
Imago
NACブレダ 対 スパルタ・ロッテルダム
スパルタ・ロッテルダム
NACはライバルチームの勝ち点喪失を活かせず：スパルタ戦で精彩を欠く引き分け
ESPN
フェイエノールト
ロビン・ファン・ペルシー
ファン・ペルシーは皮肉な反応を示し、フェイエノールトとの引き分け後、審判団を激しく非難した
Getty Images Sport
リヴァプール
フィルジル・ファン・ダイク
FAカップでの惨敗を受け、ファン・ダイクが謝罪
Imago
PSVアイントホーフェン
エールディビジ
PSVが公式に国内王者：アイントホーフェンが27度目のオランダ王者となる
AFP
イタリア
アントニオ・コンテ
「ガットゥーゾの後任としてイタリア代表監督に就任する最有力候補は、お馴染みの顔ぶれ」
Getty Images Sport
スペイン
ラミン・ヤマル
スペイン対エジプト戦のサポーターの行動に衝撃の声が相次ぐ：「無礼で許しがたい」
Imago
コンゴ民主共和国
ワールドカップ
コンゴ民主共和国の歴史的なワールドカップ出場決定を受け、政府が異例の決定を下す