ヴァレンティン・ドリーセンは『デ・テレグラーフ』のポッドキャスト『キックオフ』で、サンティアゴ・ヒメネスについて不満を口にした。ドリーセンは、フェイエノールト元GMデニス・テ・クロースがヒメネスを巨額でACミランに売却した取引を称賛した。

番組ではすぐにヒメネスの話題になり、フェイエノールト時代の元ストライカーは今大会で控えに甘んじ、2度途中出場したものの合計出場時間は37分にとどまる。

「残念ながらピッチに立つ機会は少なく、ベンチに座っているだけだ。途中出場では結果を出しているが」とドリッセンは語り、あまり前向きではない。

「オランダリーグでは悪くないし、面白いプレーをする。バイエルン・ミュンヘンのゴール前に切り込んだこともあったが、あれは相手が守備を怠ったからだ」

「しかし彼は過大評価されている。デニス・テ・クロース――ちなみに彼もモンテレイ近郊に住んでいる――はその点を正確に見抜いていた。ヒメネスは極めてopportunistだが、フェイエノールトは彼を獲得し、大きな利益を得た」と続けた。

クルス・アスールから600万ユーロで加入し、2025年冬に3000万ユーロ超でミランへ売却された。「ミランがあれほどの大金を払ったのは信じられない。彼はミランで10試合ほどしか出ておらず、周囲は『猫を袋に入れて買うようなものだ』と思っていたはずだ」

ミランでは怪我もあり37試合7得点、今季は1ゴールにとどまる。