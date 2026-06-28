リオネル・メッシがヨルダン戦で得点を挙げ歴史に名を刻んだ。一方、ケインもパナマ戦でゴールを決め、ゲイリー・リネカーの記録を更新した。

イングランドは最終戦でパナマに2－0で勝ち、7ポイントでグループL首位通過。次戦は7月1日にコンゴ民主共和国と対戦する。

イングランドのスーパースターはガーナ戦で無得点だったが、土曜の深夜に再びネットを揺らした。初戦のクロアチア戦では開始早々に2得点を挙げていた。

67分にはベリンガムのクロスをヘディングで叩き込み0－2とし、通算11得点でラインカー超えを達成した。

1ゴール1アシストでチームを牽引したベリンガムは、チームメイトを絶賛。「彼はイングランド史上最高の選手」と語った。

「彼の現在のレベルは信じられないほどだ。彼に対する疑いは決してない。試合に関与しているかどうかに関わらず、彼が試合の行方を左右できることはわかっている――そして、今日彼はそれを実証した」とベリンガムは語った。

このゴールで今季70点目をマークし、自身の記録を更新。クリスティアーノ・ロナウドの69点（2011/12シーズン）も上回った。

2011/2012シーズンにこの記録を上回ったのはメッシのみで、82ゴールだった。