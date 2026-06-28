エール・テン・ハグはウォウト・ヴェグホルストの加入を受け、さらに動きを加速。トゥエンテは新GKの獲得を検討している。

ワウト・ヴェグホルストのFCトゥエンテ移籍を受け、テクニカルディレクターのエリック・テン・ハグは新GK獲得へ。移籍専門ジャーナリストのムニール・ブアリン氏によると、デ・トゥッカーズはFCボルダムのGKケイン・ファン・オーヴェレンに注目している。

FCヴォレンダムの22歳GKは最近急成長したが、個人の好パフォーマンスにもかかわらずチームの降格は防げなかった。プレーオフ決勝ではウィレムIIがヴォレンダムを破った。なお、ヴァン・オーヴェレンは足首のけがでその2試合を欠場した。

彼は降格を受け、地元メディアに退団希望を明かしていた。FCトゥウェンテはこれを好機と捉えている。

トゥウェンテでは、ラース・ウンナースタールとのポジション争いが予想される。ウンナースタールは数年間正守護神を務めているが、足元の技術などでは絶対的な評価を得ていない。

ブアリン氏によると、テン・ハグ監督のリストには他にも候補がいるが、ファン・オーヴェレンが最有力とされている。

ファン・オーヴェレンは2021年にAFCからフリーで加入し、2023/24シーズンにデビュー。翌季正GKの座を掴んだ。

今季はほぼ全試合に出場し3試合で無失点も、51失点を許した。ヴォレンダムとの契約は2028年夏までで、移籍市場価値は約200万ユーロと推定される。